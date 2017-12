Madre accoltella figlia 17enne/ Fabriano, aggressione dopo una lite: “Stasera non esci”, 45enne arrestata

Madre accoltella figlia 17enne dopo una lite per futili motivi: la minore in prognosi risevata e la donna in arresto, in stato di choc. L'aggressione avvenuta nella notte.

27 dicembre 2017 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (Pixabay)

Tragedia sfiorata la scorsa notte a Fabriano, dove una madre di 45 anni, esasperata forse dai suoi numerosi problemi, di fronte all'ennesima richiesta della figlia 17enne un po' ribelle, al culmine di una lite per futili motivi avrebbe accoltellato la ragazza all'addome. A darne notizia è l'agenzia di stampa Ansa che ripercorre gli attimi terribili dell'aggressione. "No stasera non esci, è troppo tardi...": avrebbe preso il via dall'ennesima richiesta della minore di uscire probabilmente con gli amici la lite che ha coinvolto anche la madre che avrebbe così colpito con un coltello la giovane. Resasi prontamente conto di quanto accaduto, sarebbe stata la stessa ad allertare i soccorritori del 118 parlando però di un incidente domestico nel quale la figlia era rimasta vittima. La sua versione fornita agli stessi sanitari accorsi sul posto, però, non avrebbe pienamente convinto al punto da avvertire a loro volta le forze dell'ordine. La ragazzina, intanto, è stata ricoverata in chirurgia in prognosi riservata ma, pur essendo grave, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita poiché le lesioni non avrebbero riguardato organi vitali. La madre, di contro, è stata arrestata e condotta nel carcere di Pesaro con le accuse di lesioni personali gravi.

LA RICOSTRUZIONE: MADRE SOTTO CHOC

Secondo la ricostruzione fornita dal quotidiano Il Resto del Carlino, la 17enne aveva intenzione di trascorrere la serata con il fidanzato maggiorenne nonostante il parere negativo della madre. Da qui ne sarebbe nata una lite culminata in una vera e propria colluttazione tra le due fino a quando la 45enne, in preda ad un raptus, avrebbe afferrato un coltello da cucina ed accoltellato la minore colpendola all'addome. L'episodio si sarebbe consumato attorno alla mezzanotte nell'appartamento in centro a Fabriano. Giunta in ospedale, la ragazzina sarebbe stata presa in cura dai medici secondo i quali il coltello, andando in profondità, le avrebbe causato problemi all'intestino, sebbene non sia chiaro in che misura. La madre arrestata è una donna single con tre figli da crescere tra cui due minori. Quasi certamente la 45enne non aveva intenzione di uccidere la figlia, la quale inizialmente ha tentato di difenderla avallando la tesi dell'incidente. Messa alle strette, la donna si sarebbe chiusa in un silenzio totale senza riuscire a dare alcuna spiegazione ai militari ma restando in uno stato di choc.

