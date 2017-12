PAPA FRANCESCO/ “Senza Gesù non c’è Natale: eliminato in nome di un falso rispetto per chi non è cristiano”

27 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Papa Francesco, Udienza Generale (LaPresse)

Una Udienza Generale post-Natale molto ricca di contenuti per Papa Francesco che non ha lesinato critiche forti a chi all’interno della Chiesa ma anche all’esterno concepisce questo periodo di feste senza considerare il vero punto nodale del Natale: ovvero, Gesù Cristo e la sua nascita. «Ai nostri tempi, specialmente in Europa, assistiamo a una specie di “snaturamento” del Natale: in nome di un falso rispetto che non è cristiano, che spesso nasconde la volontà di emarginare la fede, si elimina dalla festa ogni riferimento alla nascita di Gesù», spiega il Pontefice in Aula Paolo VI per l’ultima udienza prima del 2018. Senza Gesù però non c’è Natale, non ci scampa secondo Bergoglio: «Ma in realtà questo avvenimento è l’unico vero Natale! Senza Gesù non c’è Natale; c'è un'altra festa, ma non il Natale. E se al centro c’è Lui, allora anche tutto il contorno, cioè le luci, i suoni, le varie tradizioni locali, compresi i cibi caratteristici, tutto concorre a creare l’atmosfera della festa, ma con Gesù al centro. Se togliamo Lui, la luce si spegne e tutto diventa finto, apparente». Per il Santo Padre l’annuncio della Chiesa, esattamente come i pastori raccontati nel Vangelo a Betlemme, prova a guidare tutti a trovare la vera luce, «quella di Gesù che, fattosi uomo come noi, si mostra in modo sorprendente: nasce da una povera ragazza sconosciuta, che lo dà alla luce in una stalla, col solo aiuto del marito... Il mondo non si accorge di nulla, ma in cielo gli angeli che sanno la cosa esultano! Ed è così che il Figlio di Dio si presenta anche oggi a noi: come il dono di Dio per l’umanità che è immersa nella notte e nel torpore del sonno».

IL VERO DONO DEL NATALE

Il dono del Natale, il dono di Dio, il dono del piccolo Gesù: questo è il senso pieno della Natività, il senso pieno che in molti all’interno della modernità vogliono “nascondere” o “eliminare”, utilizzando il falso e ipocrita tema del “rispetto” verso chi non è cristiano. Come ha detto Francesco, questa operazione è volta ad emarginare costantemente la fede “scomoda e fastidiosa” del cristianesimo. «ancora oggi assistiamo al fatto che spesso l’umanità preferisce il buio, perché sa che la luce svelerebbe tutte quelle azioni e quei pensieri che farebbero arrossire o rimordere la coscienza. Così, si preferisce rimanere nel buio e non sconvolgere le proprie abitudini sbagliate. Ci possiamo chiedere allora che cosa significhi accogliere il dono di Dio che è Gesù. Come Lui stesso ci ha insegnato con la sua vita, significa diventare quotidianamente un dono gratuito per coloro che si incontrano sulla propria strada». Secondo Francesco, questo è proprio il motivo per cui si scambiano i regali a Natale: ma il vero dono è Lui, il Figlio Unigenito fattosi carne e corpo umano. «Il vero dono per noi è Gesù, e come Lui vogliamo essere dono per gli altri. E, siccome noi vogliamo essere dono per gli altri, scambiamo dei doni, come segno, come segnale di questo atteggiamento che ci insegna Gesù: Lui, inviato dal Padre, è stato dono per noi, e noi siamo doni per gli altri».

