ATTENTATO IN AFGHANISTAN/ Video, Kabul: kamikaze in un’agenzia stampa, almeno 40 morti (ultime notizie)

Attentato a Kabul, attacco kamikaze in Afghanistan: video e ultime notizie, un terrorista si è fatto saltare in area in un'agenzia di stampa, vicino ad una scuola islamica. Almeno 40 morti

28 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Attentato in Afghanistan presso un'agenzia di stampa (Twitter)

Al momento non ci sono rivendicazioni, ma intanto l’attentato kamikaze avvenuto stamane in Afghanistan nella capitale Kabul sta alzando ogni minuto che passa il bilancio delle vittime. Una tragedia, anzi una strage visto l’intento omicida del/dei terroristi entrati in azione in un edificio dove si trovava un’agenzia di stampa famosa nel Paese mediorientale, una scuola islamica e una organizzazione culturale gestita dagli sciiti. Sono almeno 40 le persone morte e più di 30 altri feriti in maniera grave: un kamikaze suicida che si è fatto esplodere all’interno del Tabian Media Center con il bilancio delle vittime che vede solo civili e innocenti coinvolti: il portavoce del ministero dell'Interno, Nasrat Rahimi, ha inoltre riferito che dopo l'attacco suicida ci sono state altre due esplosioni. Secondo le prime testimonianze, gli uffici dell’agenzia di stampa Sadai Afghan (Voce afgana) era il probabile bersaglio dell’attentato: nei locali era infatti in corso una riunione di studenti, come ha spiegato il direttore dell’agenzia Sayed Hasan Hussaini. Come spiega Repubblica su fonti internazionali, «Uno dei suoi reporter si è recato all'ospedale dove sono stati trasportati i feriti e ha riferito che le famiglie sono sotto shock e stanno cercando i corpi dei loro parenti».

IL DURO ATTACCO DEL PRESIDENTE AFGANO

Al momento l’Isis non ha rivendicato, neanche Al Qaeda e i talebani afghani hanno escluso qualsiasi loro coinvolgimento nell’attacco all’edificio di Kabul dove tra scuola islamica e agenzia di stampa rivolta ai giovani gli obiettivi dell’attentato potevano essere molteplici. Intanto, è già arrivata la durissima reazione del presidente afgano Ashraf Ghani: «è un crimine contro l’umanità, Con l'attacco odierno, e con quelli contro moschee e centri culturali, i terroristi commettono crimini contro l'umanità, con atti che sono contro tutti i principi islamici ed umanitari». I giornalisti e media in Afghanistan sono da tempo sotto il mirino degli attentati e del terrorismo islamista: se ricordate, già a novembre scorso la tv Shamshad TV venne duramente attaccata con due morti e più di 20 feriti. In quel caso fu l’Isis a rivendicare, esattamente come per l’attentato di lunedì all'agenzia di spionaggio della Direzione nazionale della sicurezza, confermato di “marca” Daesh dopo il comunicato della agenzia pro-Isis Amaq. Ora questo nuova pagina di sangue in piena Kabul e contro giovani innocenti: su questo ha ragione il presidente, è un ennesimo crimine contro l’umanità.

