AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: attenzione a neve e pioggia! (ultime notizie, oggi 28 dicembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 28 dicembre 2017 sulla viabilità. Attenzione alla neve e alla pioggia che cadranno su tutto il paese.

28 dicembre 2017

Traffico autostrade - La Presse

Le complicazioni maggiori legate alle autostrade italiane nella giornata di oggi, giovedì 28 dicembre 2017, dovrebbero essere tutte inerenti al meteo. Al nord sarà importante fare attenzione alla neve che cadrà in maniera copiosa sia sulla catena delle Alpi che nell'entroterra tra Abruzzo e Lazio. In alcune zone sarà obbligatorio portare le catene a bordo, in altre invece si dovranno montare per evitare di rimanere impantanati. Attenzione anche ai temporali che dovrebbero creare allerta soprattutto sul versante tirrenico. E' raccomandabile in questi casi cercare di moderare la velocità e fare attenzione al acqua che renderà scivoloso l'asfalto. Concludiamo poi col vento che invece colpirà dall'altro lato del nostro paese e cioè sulla costa adriatica. Per questo sarà molto importante fare attenzione anche all'uscita dalle gallerie dove potrebbero esserci diversi problemi.

VEICOLO IN FIAMME SULL'A1 FIRENZE-ROMA

Il portale istituzionale Autostrade.it ha segnalato una situazione di traffico bloccato sull'A1 Firenze-Roma durante la notte. Questo perché sulla carreggiata c'era un veicolo in fiamme che ha portato a un chilometro di coda tra Ponzano Romano e il bivio A1/Diramazione Roma nord. Non sono chiare al momento le dinamiche che hanno portato a questa situazione e soprattutto se ci siano o meno feriti. Nella mattinata dovrebbero arrivare ulteriori informazioni legate proprio a questa situazione. Inoltre sarà importante controllare il portale istituzionale proprio per evitare di ritrovarsi all'interno di un ingorgo. La situazione infatti è molto complicata perché sarà necessario chiudere il tratto in questione soprattutto per rimuovere il veicolo in fiamme e ovviamente per mettere in sicurezza la situazione. Potrebbero infatti esserci dei problemi proprio legati alla presenza di materiale ingombrante o che potrebbe complicare la viabilità.

