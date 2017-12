Buone Feste e Buon Anno 2018/ Video auguri, immagini, frasi, cartoline, sms: i messaggi di personaggi famos

Buone Feste e Buon Anno 2018, immagini e frasi: messaggi di auguri e cartoline, anche dai vip. Suggerimenti e consigli per dedicare un pensiero ad amici, parenti e colleghi

28 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Auguri di Buone Feste e Buon Anno 2018

Il Natale è passato, ma le feste non sono ancora terminate. Sicuramente chi è felice di poter passare le vacanze a casa vicino ai suoi affetti c'è Federico Betti noto anche col soprannome di MikeShowSha. Noto su Youtube per gameplay, vlog e diversi tipi di sfide questo ragazzo romano è diventato presto famoso con il suo canale che ha superato da diverso tempo il milione di iscritti. Per lui però questo fine 2017 è stato davvero molto complicato dopo che aveva svelato a tutti di avere un tumore al cuore. L'operazione fatta a novembre e il lungo percorso post operatorio hanno portato il ragazzo ha vincere in parete la sua battaglia. Ora è tornato a casa ed è felice di poter riprendere a fare il suo lavoro. Chi non lo ha mai abbandonato è la sua fidanzata Ambra con la quale ha posato su Instagram davanti all'albero di Natale. Nel commento possiamo leggere: "Buon Natale e buone feste a tutti voi. Che vi ha portato Babbo Natale? Vediamo chi ha avuto più fortuna", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

VIDEO, UN PATRICE EVRA IN VERSIONE BABBO NATALE

Nell'ultimo anno Patrice Evra sembra essere diventato più una Instagram stare che un calciatore. Dopo aver lasciato la Juventus infatti è passato al Marsiglia dove ha giocato anche abbastanza, fino al brutto episodio del calcio al tifoso che ha portato al suo licenziamento. Il calciatore francese non ha perso però il suo spirito e su Instagram ha pubblicato un divertentissimo video di auguri di buone feste per i suoi fan. Lo vediamo su di un'altalena sulla spiaggia irriconoscibile perché vestito da Babbo Natale. Come sempre decide di ballare, di divertirsi e di sorridere anche se di certo il momento professionale non è assolutamente dei più limpidi. Nonostante questo Patrice Evra, profondamente cattolico, non dimentica le feste e decide di fare i suoi auguri in maniera quanto meno originale ai suoi fan. Nel commento leggiamo in un insolito spagnolo: "Que te pasa santa? Feliz Navidad", "Cosa succede Babbo Natale? Buon Natale", clicca qui per il video e per i commenti dei follower.

© Riproduzione Riservata.