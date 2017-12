GUALTIERO MARCHESI/ Morto lo chef più famoso al mondo: oggi camera ardente al Teatro Dal Verme

Gualtiero Marchesi è morto: addio allo chef più famoso al mondo e maestro dell'arte culinaria. Oggi la camera ardente che anticipa i funerali di venerdì. Le parole dei suoi allievi.

28 dicembre 2017 Emanuela Longo

Gualtiero Marchesi è morto

Non un semplice chef ma un vero e proprio maestro ed innovatore della cucina italiana, Gualtiero Marchesi si è spento all'età di 87 anni lo scorso 26 dicembre, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo culinario. I funerali sono fissati per domani, venerdì 29 dicembre nella sua città, Milano, presso la Chiesa di Santa Maria del Suffragio proprio a pochi metri dall'abitazione nella quale è morto martedì sera, circondato dall'affetto dei suoi cari. La Fondazione Marchesi, da lui stesso creata nel 2010 in occasione del suo 80esimo compleanno, lo ha annunciato con una nota ufficiale nella quale ha voluto salutare per l'ultima volta il grande cuoco, definendolo al tempo stesso "Maestro e uomo di cultura" ma anche "spirito libero, arguto e coraggioso che con la sua cucina, basata sulla materia, l’essenzialità e l’eleganza ha rivoluzionato la tradizione diventando un esempio per i futuri cuochi". Al termine della cerimonia funebre, come anticipa Corriere.it, la salma sarà cumulata nel cimitero di San Zenone Po (Pavia), paese di origine dei genitori e dove da sei mesi riposa la moglie Antonietta, suo grande amore. La famiglia e la Fondazione hanno chiesto che per il funerale non fossero inviati fiori ma offerta alla medesima Fondazione che prende il suo nome. Fino a poche ore fa non si conosceva ancora quale fosse il luogo prescelto per la camera ardente aperta al pubblico ma come inizialmente ipotizzato, sarà il Teatro Dal Verme ad accogliere coloro che vorranno rendere l'ultimo saluto al vero maestro della cucina nel mondo. La camera ardente sarà aperta ufficialmente da oggi, 28 dicembre alle ore 10:00 e fino alle 20:00 e poi il giorno dei funerali, dalle 9:00 alle 10:00.

GUALTIERO MARCHESI, LE REAZIONI DEGLI CHEF STAR DEI TALENT TV

Nelle passate ore, dopo l'annuncio della morte di Gualtiero Marchesi, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti sui social. A rompere il silenzio, seppur con brevi ma sentite parole, sono stati proprio gli stessi allievi del grande maestro, i quali sono poi diventati popolari anche grazie al loro approdo sul piccolo schermo. Tra questi, Carlo Cracco, che proprio un anno fa lo aveva criticato per alcune sue affermazioni in merito agli chef televisivi ma che dopo l'annuncio della sua scomparsa ha messo fine alle polemiche limitandosi a scrivere via Twitter: "Ciao Maestro. E grazie". A dovere tantissimo alla genialità di Gualtiero anche Davide Oldani, che ha detto addio non solo ad un maestro in cucina ma anche nella vita: "Un maestro ti aiuta anche a diventare uomo ed è quello che mi è accaduto stando vicino a lui", ha commentato, come riporta Corriere.it. Ci sono poi le parole di Ernst Knam che a Repubblica ha commentato: "È stato il numero uno, l'innovatore per eccellenza. La città gli dedichi un museo magari organizzando una serata con noi allievi". Ed ancora Bruno Barbieri che su Twitter ha affidato il suo sentito messaggio di addio: "Per tutti noi sei stato un grande maestro ci mancherai!!! Grazie Gualtiero". Infine Antonino Cannavacciuolo, altro star-chef della tv e giudice di MasterChef che ai microfoni di Radio Capital ha ribadito: "Era il top, il Maradona degli chef".

