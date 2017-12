INCIDENTE STRADALE/ Villa San Giovanni, pullman si ribalta sull’A2 in Calabria: 15 feriti (oggi 28 dicembre)

28 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Incidente stradale, pullman si ribalta in A2 (LaPresse)

Mattinata di paura sull’A2 in Calabria, per un incidente stradale presso l’uscita di Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria: 15 persone sono rimaste ferite dopo che un pullman alle ore 6 di stamane si è ribaltato mentre era diretto in Sicilia (a Catania) dopo che era partito in nottata da Urbino. Secondo quanto raccolto dall’Anas, «L’arteria autostradale è rimasta chiusa al transito per circa 40 minuti per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, nonché del personale dell’ANAS e del 118, e per effettuare le operazioni di messa in sicurezza del pullman. Il tempestivo intervento ha permesso di estrarre dal pullman tutti i passeggeri presenti ed i 2 autisti». Alle ore 6 il pullman della Baltur si ribaltato per cause ancora da chiarire ma per fortuna non ci sono state vittime o altre auto coinvolte nell’incidente spettacolare di Reggio: «15 feriti non gravi sono stati immediatamente trasferiti con le ambulanze presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, unitamente a due donne ricoverate in prognosi riservata. Sono in corso da parte della Polizia Stradale di Villa San Giovanni gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente», riporta l’Ansa.

MILANO, CAMION INVESTE CICLISTA: È GRAVE

Cambiando decisamente scenario, altro incidente molto grave avvenuto questa volta in provincia di Milano a Gaggiano: un ciclista è stato investito da un camion mentre stava attraversando la strada provinciale 38. Il 49enne alla guida del mezzo pesante non è riuscito ad evitare l’impatto quando il ciclista pare abbia attraversato l’incrocio in sella alla propria bici. Corpo sbalzato a metri di distanza e impatto molto forte con il terreno: per questo motivo, l’uomo è apparso fin da subito molto critico. Come riporta Milano Fanpage, è ferito grave il 47enne sbalzato dalla bici, trasportato subito in codice rosso dall’Humanitas di Rozzano dove è ancora ricoverato in pericolo di vita. «Nessuna conseguenza invece per il 49enne alla guida del camion. Spetterà ai vigili urbani del consorzio dei Fontanili accertare l'esatta dinamica dell'incidente», spiega ancora il servizio di Milano Fanpage.

