LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto 28 dicembre: tutti i numeri vincenti!

28 dicembre 2017 - agg. 28 dicembre 2017, 19.03 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Pioggia di premi dopo le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Lo dimostra la vincita record registrata a Sant'Antioco, in Sardegna, dove nel concorso di ieri un fortunato giocatore ha realizzato un 10 Oro da 2,5 milioni di euro con una giocata da 3 euro su un'estrazione frequente. Ha indovinato 10 numeri su 10, facendo registrare così la vincita più alta dell'anno, alla pari con quella centrata a Maglie, in provincia di Lecce, nell'ottobre scorso. Un'estrazione particolarmente fortunata per la Puglia, visto che festeggia anche un giocatore di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Ha centrato un 9, incassando così 100 mila euro. Complessivamente il 10eLotto ha regalato vincite pari a 32,2 milioni di euro, ma se si tiene conto di tutte le vincite da inizio anno allora si superano i 3,8 miliardi. La dea bendata comunque sembra gradire particolarmente la zona salentina, visto che nel precedente concorso un giocatore di Lecce vinse 100 mila euro con un 9 Oro. Il bilancio è senza dubbio positivo. (agg. di Silvana Palazzo)

ASPETTANDO L'ESTRAZIONE...

Il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto ci regalano un nuovo appuntamento, grazie all’estrazione che avrà luogo questa sera e segna la ripresa alla normalità dopo le tante bizzarrie natalizie. I giochi Sisal hanno infatti svolto regolare concorso nella giornata di ieri, regalando così qualche premio a sorpresa a tutti gli appassionati. Sono stati molti i traguardi raggiunti nella precedente estrazione, a partire dalla vincita più alta registrata a Roma nel gioco del Lotto. Un fortunello ha centrato sei ambi, una quaterna e quattro terni sulla ruota di Genova, per un premio del valore di 64.750 euro. Al secondo posto troviamo invece Milano, dove un appassionato ha indovinato tre ambi e un terno sulla ruota di Firenze e del valore di 55 mila euro. Infine la provincia di Pistoia: un giocatore ha realizzato sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Napoli, portandosi a casa 28 mila euro. In totale, i premi del Lotto sono stati di 7,1 milioni di euro per quanto riguarda l'ultima estrazione, che fanno salire a quota 1,1 miliardi di euro il montepremi annuale. La vincita più alta del 10eLotto è stata centrata invece da un fortunello della Sardegna, di Sant'Antioco. La vincita è stata possibile grazie ad un 10 con opzione Oro che ha fruttato al vincitore ben 2,5 milioni di euro. Il premio è stato aumentato anche dalla modalità frequente scelta dal giocatore. Secondo posto sul podio invece per la provincia di Bari. Un appassionato di Gioia del Colle ha infatti indovinato un 9 vincente che lo ha premiato con 100 mila euro. In tutto, il 10eLotto ha distribuito premi per 32,2 milioni di euro solo nell'ultimo concorso, contro i 3,8 miliardi di euro realizzati dall'inizio di quest'anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo arrivati al momento fatidico del Lotto: scegliere i numeri con cui sfidare la sorte nell'estrazione di oggi. Un compito da non sottovalutare, specialmente per chi si affaccia solo ora al gioco Sisal. Per fortuna la nostra Rubrica pensa a tutto ed ha già chiesto il consulto della smorfia napoletana per analizzare la notizia di oggi. Parliamo di una causa legale che ha messo alla sbarra un'attrice del Pakistan, accusata di essere sposata. Meera è fra le artiste più celebri del suo Paese e molto attiva anche sui social, ma il problema è che un uomo d'affari sostiene di aver sposato la vip dieci anni fa, grazie ad una cerimonia privata. Secondo l'uomo, Meera avrebbe quindi mentito ai suoi fan non riconoscendo il loro legame, motivo che lo ha spinto a scendere in campo con gli avvocati. L'impresa si è rivelata difficile anche per il tribunale, che sta impiegando anni per esprimere un verdetto. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo le nozze, 10, il segreto, 11, l'attrice, 34, l'affare, 1, e il tribunale, 33. Come Numero Oro scegliamo invece la giustizia, 16.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Sale fino a 77,2 milioni di euro il Jackpot del SuperEnalotto messo in palio nel concorso di questa sera. Siamo alle battute finali delle estrazioni di quest'anno e c'è ancora la possibilità di conquistare il montepremi. Intanto, rimangono sul tavolo verde anche tutte le altre quote minori, che in qualche caso promettono premi importanti. In realtà l'ultima estrazione non è stata particolarmente fortunata, come si può notare dalla statistica. Il premio più alto è stato conquistato da tre giocatori che hanno centrato il 4+, del valore di oltre 38 mila euro, mentre meno di 20 mila euro sono finiti ai 15 giocatori che hanno realizzato il 5. Sale il premio del 3+, pari a 3.018 euro e destinato a 213 appassionati e sale anche il 4 con un premio da 381,73 euro vinto da 767 giocatori. I vincitori del 3 sono stati invece 29.347, che si sono portati a casa il premio da 30,18 euro, mentre 5,86 euro a testa sono stati regalati ai 470.612 vincitori del 2. Passiamo ora alle tre quote sicure del concorso, a partire dal 2+ che è stato indovinato da 3.204 giocatori: il premio è come sempre di 100 euro cadauno. 10 euro invece per ciascuno dei 21.283 vincitori dell'1+, mentre 5 euro a testa sono stati assegnati ai 51.411 giocatori che hanno realizzato lo 0+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Siamo finalmente giunti all'appuntamento preferito da tutti i fan del SuperEnalotto e del suo Jackpot: il nuovo concorso. Questa sera assisteremo all'estrazione di nuovi numeri, che potrebbero decretare la vittoria di un giocatore in particolare. Il montepremi diventa sempre più ricco grazie alla sua assenza ed è naturale che faccia gola a molti appassionati. Il problema maggiore rimane però individuare un progetto su cui investire il nostro tesoretto! La nostra Rubrica promette di risolvere qualche piccolo dubbio in merito, ovviamente grazie all'aiuto di KickStarter. Abbiamo scelto per il concorso di oggi un progetto che parla di sicurezza informatica e avanguardia. Akita è infatti il primo dispositivo intelligente in grado di proteggere i tuoi dati e sistemi operativi semplicemente grazie ad una connessione al router di casa. Akita interverrà immediatamente nel caso di intrusioni sospette e attività insolite, provocando immediatamente un blocco. Mancano ancora 16 giorni di tempo prima che l'asta venga chiusa, ma il goal previsto è già stato superato. I numeri vincenti di oggi invece verranno annunciati a breve: pronti con carta e penna?

