MALTEMPO, ALLERTA METEO/ Su tutta Italia: temporali e raffiche di neve, è allarme! (oggi, 28 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 28 dicembre 2017. Maltempo su tutto il nostro paese. Temporali e raffiche di neve portano all'allerta in diverse zone.

28 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Maltempo, previsioni meteo - La Presse

Il maltempo descritto per la giornata di oggi, giovedì 28 dicembre 2017, dalle previsioni del tempo porterà anche a diverse situazioni di allerta meteo. Questa sarà persistente dal Lazio alla Calabria per tutta la giornata visto che ci saranno circa ventiquattro ore di temporali persistenti. Attenzione anche alla situazione del Friuli Venezia Giulia che durante la giornata oltre ai temporali dovrà sopportare anche raffiche di vento e neve. Le correnti infatti sul versante adriatico tireranno da sud verso nord in maniera molto importante, creando disagio anche dove ci sarà cielo soleggiato. La neve creerà allarmismo sull'alta Lombardia e sul Trentino Alto Adige. Nel pomeriggio la situazione migliorerà decisamente con preoccupazione solo su Lazio, Campania e Calabria per quanto riguarda i forti temporali. Migliorerà decisamente, rispetto agli scorsi giorni, la situazione sulla Liguria che ha vissuto giornate abbastanza complicate.

MALTEMPO SU TUTTA L'ITALIA, LE PREVISIONI METEO

La giornata di oggi, giovedì 28 dicembre 2017, sarà caratterizzata dal maltempo su tutto il nostro paese. Si partirà dalla mattina quando ci sarà neve sulle Alpi e sull'entroterra tra Lazio e Abruzzo fino alla parte alta della Campania. Sempre nella prima parte della giornata inizierà a piovere un po' ovunque con forti temporali sulla costa tirrenica. Solo la costa adriatica invece sarà caratterizzata dal sole che combatterà per emergere di fronte alla presenza di nuvole molto insistenti. La situazione migliorerà leggermente nel pomeriggio quando le piogge si faranno meno intense e le nevicate si limiteranno ad aree un po' più circoscritte. Il sole invece spunterà sul versante ponente della Liguria e su tutto il Piemonte. Le temperature scenderanno rispetto a ieri con le minime che saranno attorno ai -4° della mattinata in provincia di Aosta, mentre le massime saliranno sui 13° a Palermo e Catania.

