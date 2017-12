Rissa per i pandori Bauli/ Video, assalto ai dolci in super offerta in un supermercato di Palermo

Rissa per i pandori Bauli: Palermo, in un supermercato Eurospin si scatena la calca per assicurarsi un dolce in super offerta. Ecco il video delle telecamere di sorveglianza

Rissa per i pandori Bauli

Rissa per i pandori Bauli: il video della calca nel supermercato Eurospin di Palermo sta facendo il giro del web. Una citazione non voluta del film “Miseria e Nobiltà” di Antonio De Curtis, meglio noto come Totò, con il noto dolce natalizio al posto degli spaghetti e con decine di persone al posto di Felice Sciosciammocca, in piedi sul tavolo a mangiare la pasta al pomodoro con le mani. Una vera e propria scena da film, dunque, che ha visto protagonisti i palermitani, a caccia degli ultimi pandori disponibili per le feste. Il supermercato Eurospin, noto marchio presente nel Sud Italia, ha lanciato una super offerta per spingere i clienti a comprare gli ultimi dolci disponibili: un invito che non è passato inosservato, con uomini, donne e anziani pronti a tutto per comprare un pandoro da mangiare al tavolo insieme a familiari ed amici. E il video delle telecamere di sorveglianza ha fatto subito il giro della rete e dei social network…

RESSA PER I PANDORI BAULI: IL VIDEO

Postato su internet da uno dei dipendenti dell’Eurospin, il video delle telecamere di sorveglianza ha immortalato i protagonisti della vicenda: i clienti che afferranno i pandori, chi due e chi tre, scansando i “rivali” e distruggendo, buttando per aria, le scatole delle confezioni. Nel giro di pochi minuti gli scatoloni sono stati svuotati, con i pandori Bauli finiti e con diverse persone con l’amaro in bocca senza il proprio dolce natalizio. Il video, pubblicato anche dai colleghi del Corriere del Mezzogiorno, sembrerebbe velocizzato ma così non è: la ressa che si è creata per i pandori ha scatenato le persone, impegnate in una vera e propria lotta all’ultimo dolce. Le sequenze, pubblicate dall’impiegato del supermercato, sono state condivise da centinaia, e poi migliaia, di persone, ricevendo centinaia di commenti, tra il divertito e il disperato…

