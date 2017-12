Vittorio Cecchi Gori/ Come sta dopo l'ischemia? Progressivo miglioramento ma la prognosi resta riservata

Vittorio Cecchi Gori, come sta dopo l'ischemia? L'ultimo bollettino medico del Policlinico di Roma tranquillizza sulle condizioni di salute dell'ex produttore cinematografico.

28 dicembre 2017 Emanuela Longo

Vittorio Cecchi Gori, come sta dopo l'ischemia?

È stata grande la paura per Vittorio Cecchi Gori, noto produttore ed ex presidente della Fiorentina ricoverato lo scorso 24 dicembre al Policlinico di Roma in gravi condizioni in seguito ad un malore. Dopo il coma farmacologico era seguito l'atteso risveglio e Cecchi Gori aveva ripreso a respirare in modo autonomo facendo tirare un sospiro di sollievo pur restando ugualmente sotto strettissimo controllo medico. Nella giornata di ieri è giunto l'ultimo bollettino da parte del reparto ospedaliero diretto dal professor Mario Antonelli nel quale, come riporta La Nazione, si parla di condizioni "in progressivo miglioramento". Il noto imprenditore italiano 75enne, lontano dalla vita pubblica ormai da qualche tempo, starebbe meglio anche se i medici non avrebbero ancora sciolto la prognosi. In seguito all'ischemia alla quale sono seguiti anche problemi di natura cardiaca, Cecchi Gori sarebbe attualmente in condizioni stabili ed i momenti peggiori sarebbero quindi passati. La paura, però, è stata tanta soprattutto per le donne che hanno rappresentato un pezzo importante della sua vita, da Valeria Marini all'ex moglie Rita Rusic, intervenuta telefonicamente in collegamento con la trasmissione La vita in diretta, nel corso della quale con difficoltà ha trattenuto le lacrime.

VITTORIO CECCHI GORI COME STA? IL SOSTEGNO DI FIRENZE

Resta nel reparto di Rianimazione in attesa di un definitivo miglioramento Vittorio Cecchi Gori, che nel frattempo è stato sommerso da molteplici manifestazioni di affetto. Le più sentite, oltre a quelle dell'ex moglie Rusic e dell'ex compagna Valeria Marini, arrivano direttamente da Firenze. Se l'addio con la città toscana è stato brusco da un punto di vista prettamente calcistico, i tifosi della Fiorentina non dimenticano però le gesta dei Cecchi Gori. Su Facebook, nella pagina dedicata proprio al produttore ed ex presidente della Fiorentina non sono mancati i commenti di affetto: "Forza Vittorione", si legge tra gli altri. E sempre la Rete, come riporta La Nazione, ha accolto altri messaggi di stima nei confronti dell'imprenditore in convalescenza: "Rimettiti presto, vorremmo rivederti a Firenze, sarai sempre il benvenuto". Ed ancora, "Presidente non mollare". Il lieve ma progressivo miglioramento delle sue condizioni, lascia ben sperare in una celere ripresa anche se la portata del malore è stata certamente molto ampia e ci vorrà del tempo prima di poter ritrovare Vittorio in condizioni serene. Intanto l'ex moglie ha annunciato al programma pomeridiano di RaiUno come di fatto non si sia mai allontanata da lui ed ha colto l'occasione per puntare il dito contro alcune conduttrici tv delle quali non avrebbe apprezzato il modo a suo dire indelicato di porre determinate domande.

