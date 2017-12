BUONE FESTE E BUON ANNO 2018/ Frasi di auguri immagini, cartoline: le avventure sulle dune di Zaza

Buone Feste e Buon Anno 2018, suggerimenti e consigli per dedicare un pensiero ad amici, parenti e colleghi. immagini e frasi: messaggi di auguri e cartoline, anche dai vip.

C'è chi ha deciso di passare delle vacanze esotiche per ricaricarsi da un anno che è stato pieno di situazioni particolari e interessanti. Parliamo di Simone Zaza che a gennaio ha lasciato il West Ham per passare al Valencia. Il calciatore lucano ha deciso di passare con la sua metà le feste a Dubai da dove manda gli auguri di buon anno a tutti i suoi fan grazie a Instagram. Lo vediamo in sella a un cammello con la compagna che è decisamente spaventato e lui seduto dietro se la ride, scrivendo a commento appunto: "Io non ho paura #Dubai #BuonNatale", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Simone Zaza è partito fortissimo quest'anno, ma è stato molto sfortunato a infortunarsi proprio alla vigilia della gara contro la Svezia poi persa dall'Italia e che è costata agli azzurri la partecipazione al Mondiale della prossima estate. Un rimpianto che sicuramente il calciatore vivrà senza sapere se sarebbe stato decisivo in quelle partite.

RAJAE BEZZAZ DI STRISCIA: PERCHÈ LE FESTE DEVONO ANCHE FINIRE?

Chi ha un messaggio importante in merito al Natale e alle feste più in generale è l'inviata di Striscia la Notizia Rajae Bezzaz. Questa ha infatti postato sul suo profilo di Instagram una foto che la ritrae sotto l'albero di casa sua a Milano con in mano un regalo. A commento del post scrive: "Natale è purtroppo già passato! Perché!? Vorrei che le feste non finissero mai! Le luci, i colori, le abbuffate, l'allegria e tutti proprio tutti più buoni o quasi!". Rajetta ha conquistato davvero tutti sia per la sua bellezza che per la professionalità, ma soprattutto per un carattere esplosivo e la voglia di dire sempre la sua con una punta di ironia e con intelligenza. E' una vera e propria rivelazione per la televisione italiana con possibili nuovi ruoli che potrebbero arrivare con l'inizio del 2018.

