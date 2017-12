Concorso dirigenti scolastici 2018/ Oggi scadono le domande per la prova pre-selettiva

Concorso dirigenti scolastici 2018: oggi scadono le domande per la prova pre-selettiva. Saranno circa 30.000 i candidati, che dovranno essere subito scremati fino a 7275

29 dicembre 2017 Fabio Belli

Concorso dirigenti scolastici 2018 (foto LaPresse)

Scadrà oggi, venerdì 29 dicembre, il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso per diventare dirigente scolastico. Un appuntamento molto importante visto l’altissimo numero di domande fattosi registrare, ben 28840, delle quali 17434 già inoltrate, come riferito dall’Ansa, e il numero potrà crescere fino alla scadenza odierna del termine. Per inoltrare le domande bisognerà utilizzare il portale Istanze Online, che ha fatto registrare un grande aumento di candidature rispetto agli anni precedenti. I circa 30.000 candidati dunque iscrittisi entro il 29 dicembre dovranno poi affrontare la prova pre-selettiva, resasi necessaria dal fatto che il numero di partecipanti supera già abbondantemente tre volte quello dei posti disponibili (2416), con i partecipanti alla prova vera e propria che potranno dunque essere 7275.

MODALITA' DELLA PROVA PRE-SELETTIVA

Ma come si svolgerà la prova pre-selettiva? Ci saranno delle sedi individuate dall’USR competente per territorio, che potranno essere anche divise in più sessioni a seconda del numero di partecipanti, che come detto sarà particolarmente alto. Sarà il Miur a comunicare ufficialmente tramite pubblicazione sul sito l’elenco delle sedi dove si svolgerà la prova preselettiva con l’indicazione della destinazione dei candidati, distribuiti, ove possibile, per esigenze organizzative, nella regione di residenza in ordine alfabetico. La comunicazione dovrà avvenire necessariamente entro 15 giorni dall’effettivo svolgimento della prova, con i candidati che dunque, salvo eccezioni in caso di carenza di domande relative a una particolare zona, che potranno effettuare la prova pre-selettiva nella propria regione di residenza. Prova che si svolgerà al computer, mentre va ricordato che tutti i candidati domiciliati all’estero effettueranno la prova pre-selettiva nella regione Lazio.

