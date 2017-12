Eurojackpot/ Estrazione n 52/2017: i numeri vincenti! (oggi, 29 dicembre 2017)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 52/2017: numeri vincenti del 29 dicembre 2017, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

29 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot di oggi

Ultima estrazione dell'anno per Eurojackpot: oggi, venerdì 29 dicembre 2017, si chiuda una lunghissima e ricchissima stagione. Tantissimi i premi distribuiti da questo gioco nel corso dell'anno, tanti ne può regalare stasera. Il montepremi è salito a 34 milioni di euro, quindi si può davvero salutare il 2017 con un grande colpaccio. Tutti a caccia di un'impresa che possa dare un senso nuovo all'anno che stiamo mandando in archivio e che possa servire ad accogliere nel migliore dei modi quello nuovo. Questo, si sa, è il periodo nel quale si tracciano bilanci e obiettivi, ma per quanto riguarda questi ultimi una mano potrebbe darla proprio Eurojackpot, visto che i premi che mette in palio sono in grado di esaudire tantissimi desideri, anche quelli che pensate di non poter trasformare in realtà. Potreste dubitare delle nostre parole, ma di fronte ai numeri di questo gioco internazionale c'è davvero poco su cui diffidare: nell'ultimo appuntamento due persone hanno mancato la combinazione vincente per un solo numero, ma hanno incassato poco meno di 1,5 milioni di euro a testa! Ecco, stasera potrebbe toccare a voi....

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Avete già messo in frigo la bottiglia di spumante per Capodanno? Forse potreste ritrovarvi a stapparla in anticipo, perché oggi c'è l'estrazione di Eurojackpot e si sa quanto sia generoso questo concorso. Poco male comunque, perché con i soldi che potreste vincere stasera potreste organizzare una vera e propria festa! C'è stato un giocatore italiano che ha aperto le danze la settimana scorsa: ha trascorso un sereno Natale vincendo poco meno di cinquemila euro grazie al suo 4+2. Stasera potreste fare lo stesso, ma l'obiettivo è migliorare gli ultimi risultati, quindi dovete ragionare in grande avvicinandovi all'estrazione. A tal proposito, ricordiamo quanto è accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti di Eurojackpot sono stati: 16-26-32-40-47, Euronumeri 1-6. L'auguro in vista dell'estrazione di oggi è che possiate chiudere davvero col botto quest'anno. E allora buona fortuna con Eurojackpot!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

