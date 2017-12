Incidente stradale/ SP 35 Mizzole Montorio, scontro tra due auto: gravi tre 20enni (oggi 29 dicembre 2017)

Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 29 dicembre 2017, e gli aggiornamenti. SP 35 Mizzole Montorio, scontro tra due auto: gravi tre 20enni.

29 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Incidente stradale, le ultime notizie

Tre ventenni sono in gravi condizioni per un incidente stradale tra Mizzole e Montorio. Coinvolte una Lancia Y e una Volkswagen Passat sulla strada provinciale 35, nella zona di via Arrighi. La polizia municipale è intervenuta alle 8.30 di ieri. In gravi condizioni sono risultati tre passeggeri della Lancia: un ragazzo di 28 anni e due ragazze di 25 e 26 anni, tutti trasportati al pronto soccorso di Borgo Trento. Feriti anche i due conducenti, un ragazzo di 25 anni e un uomo di 60 anni, entrambi trasportati all'ospedale di Negrar. Dalle prime ricostruzioni è emerso che i veicoli viaggiavano in direzioni opposte: la Lancia verso Trezzolano, la Volkswagen verso Montorio. All'uscita di una curva la Lancia, per una sua probabile inversione di corsia opposta, si è scontrata con la Volkswagen. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro, proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.

INCIDENTE NEL VARESOTTO: SCONTRO TRA DUE AUTO

Un incidente stradale è avvenuto oggi, venerdì 29 dicembre 2017, sulla SS 233, nel comune di Cugliate Fabiasco. Due autovetture si sono scontrate alle 7.30 per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto - come riportato da legnanonews - sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un'autopompa, mettendo in sicurezza i veicoli e aiutando il personale sanitario per soccorrere i feriti. La circolazione stradale ha subito qualche disagio a seguito dell'incidente. Ieri, invece, un grave incidente stradale è avvenuto sulla Statale 16, a Osimo stazione, nei pressi di un distributore di metano. Le condizioni di una donna di 43 anni sono apparse subito critiche: portata all'ospedale di Torrette, la donna è poi morta dopo che il quadro si è ulteriormente complicato, come riportato da graffiotech. Quattro invece i feriti. Paura per i bimbi, feriti anche loro: sono stati trasferiti al Salesi.

