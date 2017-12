UCCIDE LA MOGLIE E TENTA IL SUICIDIO/ Tragedia a Scandicci: l'omicida lascia un biglietto di accuse

Uccide la moglie e tenta il suicidio, tragedia a Scandicci: Rosario Giangrasso, disoccupato noto alle cronache, protagonista dell'omicidio-suicidio, la figlia scopre tutto

29 dicembre 2017 - agg. 29 dicembre 2017, 17.21 Carmine Massimo Balsamo

Immagine di repertorio (LaPresse)

Tragedia familiarequesta mattina a Scandicci: Rosario Giangrasso, disoccupato di 54 anni, ha ucciso la moglie Dao Giangrasso, 43 anni, ed hai poi tentato il suicidio. L’uomo, trovato dalla figlia 14enne sanguinante, non è in pericolo di vita ed ora gli inquirenti stanno valutando la dinamica della vicenda. Come sottolinea Toscana Media News, confermato dal magistrato, l’uomo ha lasciato un biglietto in casaprima di tentare di togliersi la vita. Il disoccupato, noto alla cronaca per le sue dimostrazioni pubbliche per sottolineare le sue condizioni di difficoltà economica, ha voluto rimproverare chi non l’ha aiutato a superare i suoi problemi. Ma non solo: all’interno del biglietto in questione Rosario Giangrasso ha voluto dire grazie ad un sacerdote di Scandicci, che lo ha sostenuto nell’ultimo periodo. Attualmente l’uomo è ricoverato in ospedale dopo essersi ferito con un coltello da cucina, nel tentativo di suicidarsi, ed è piantonato dalle forze dell’ordine. (Agg. Massimo Balsamo)

SCANDICCI, UCCIDE LA MOGLIE E TENTA IL SUICIDIO

Uccide la moglie e tenta il suicidio: tragedia Scandicci, comune della città metropolitana di Firenze in Toscana. Questa mattina, 29 dicembre 2017, Rosario Giangrasso ha ucciso la moglie e ha tentato di togliersi la vita: la macabra scoperta l'ha fatta la figlia 14enne della coppia, che rientrata a casa si è accorta della vicenda vedendo il padre sanguinare copiosamente, come riporta La Nazione. Rosario Giangrasso, 54 anni, era già noto alle cronache: nel luglio scorso l'uomo era salito su un’impalcatura dietro il Duomo di Firenze, sul campanile di Giotto, per richiamare l’attenzione sulla sua condizione di disoccupazione. Una situazione che nel corso dei mesi non è stata risolta, con l'uomo insieme alla sua famiglia sotto sfratto. Sul luogo della vicenda sono accorsi subito il Pronto Soccorso e le forze delle donne: per la donna non c'è stato nulla da fare, mentre Giangrasso è fuoripericolo. Inquirenti al lavoro per scoprire la dinamica della vicenda, con il magistrato già presente sul posto.

LE PAROLE DEL MAGISTRATO

Intervenuta sul luogo del misfatto, il magistrato ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti. "La dinamica dell'omicidio? Oggetto contundente o con un coltello. Ferite da taglio? Bisogna approfondire, la situazione è più complessa. Strangolamento? No, non credo: tutto questo verrà verificato successivamente. L’uomo ha lasciato scritto qualcosa? Sì, non posso dire altro", le sue parole riportate da La Nazione. Esclusa, dunque, la prima ipotesi di morte per strangolamento: da accertare l'oggetto con cui Rosario Giangrasso ha ucciso la moglie prima di tentare di togliersi la vita. Una tragedia che segue di pochi mesi l’episodio di Firenze, che non era un caso isolato. Come sottolinea La Stampa, l’uomo nel 2012 si arrampicò su una gru alta 50 metri a Scandicci dopo aver perso il lavoro. L’anno successivo, sempre a Scandicci, salì su un traliccio perché temeva di perdere la camera che gil Comune gli aveva messo a disposizione presso un affittacamere.

