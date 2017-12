Lascia marito e 9 figli e scappa col toyboy/ Sedotta online: “Nessun rimorso ma non sono una madre orribile"

Lascia marito e 9 figli e scappa col toyboy in Gambia: 44enne britannica conosce e si innamora del giovane sui social network. Il marito distrutto dal dolore accusa il gambiano.

03 dicembre 2017 Emanuela Longo

Scappa col toyboy (Foto: The Sun)

E' una cattiva madre una donna che abbandona i suoi 9 figli per scappare con l'amante in Gambia? A detta di molti la risposta è affermativa, ma lei, la 44enne Heidi Hepworth, al The Sun è intervenuta difendendosi e giustificando la sua scelta: "Non ho un singolo rimorso. Non sono una madre terribile". A sua detta, la scelta da lei intrapresa è stata tutt'altro che semplice ma necessaria, "ma non potevano seguirmi e così non ho avuto scelta", ha detto parlando dei suoi figli. Nonostante le critiche, la donna ha voglia di proseguire dritta per la sua strada: "Siamo innamorati e niente mi tratterrà da sposarlo", ha aggiunto al giornale britannico. La 44enne ha così scelto di lasciare il marito, dopo 23 anni di relazione ed i loro bambini, per scappare in Gambia, un paese straniero, con il suo nuovo compagno, un toyboy di 14 anni più giovane dopo averla contattata, sedotta e conquistata sui social network. Nonostante le critiche sollevate da questo scandalo, Heidi non sembra affatto pentita dalla decisione presa, a differenza dell'ex marito che proprio non riesce a capacitarsi di quanto accaduto, continuando ad attribuire la colpa al giovane gambiano, reo a sua detta di aver fatto il lavaggio del cervello alla moglie e madre di nove bambini.

IL MARITO AFFRANTO: “LE HA FATTO IL LAVAGGIO DEL CERVELLO”

Si è definito "devastato" dalla scelta presa dalla ormai ex moglie Heidi Hepworth, con la quale ha avuto sei bambini. Gli altri tre, la donna li ha avuti da una precedente relazione. Qualche settimana fa, prima della replica della 44enne, al medesimo giornale era intervenuto anche l'ex marito con il quale la relazione è durata per quasi un quarto di secolo. Deluso ed affranto, si è lasciato andare a commenti molto duri contro l'ex coniuge: "Era una mamma premurosa, attenta. Ora è diventata una persona orribile: è come se un alieno si fosse impossessato del suo corpo", ha raccontato. Poi ha puntato il dito contro il giovane toyboy per il quale la donna avrebbe perso la testa al punto da fuggire con lui nella sua terra di origine, lasciando la sua famiglia: "Quest'uomo le ha fatto il lavaggio del cervello. Lei si è invaghita e l'ha seguito passo dopo passo". Di contro, Heidi aveva smentito le accuse dell'ex asserendo come la sia storia con il gambiano non fosse solo una cotta ma un amore forte. Poi parlando dell'ex marito aveva commentato: "Il nostro matrimonio aveva problemi, c'eravamo allontanati. Forse a una donna è vietato avere nuove relazioni?". E se l'uomo sperava di poterle far cambiare idea, la posizione della 44enne sembrerebbe invece irremovibile.

