Nadia Toffa è morta?/ Ultime notizie, patologia cerebrale grave, ma è viva: cosa è successo

Nadia Toffa è grave: patologia cerebrale per l'inviata delle Iene. Nella tarda serata di ieri è stata trasferita all'ospedale San Raffaele di Milano, è stazionaria. Le ultime notizie

03 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Nadia Toffa è grave

Nadia Toffa è stata affidata alle cure dell'ospedale San Raffaele di Milano. Soccorsa e trasportata all'ospedale Cattinara, l'inviata e conduttrice de Le Iene Show è stata trasferita nella tarda serata di ieri nella struttura ospedaliera lombarda, come riporta Fanpage. Lo ha annunciato la Direzione di Asuits, l'Azienda ospedaliera universitaria di Trieste. Trasferita con elisoccorso e con trasporto protetto, la giornalista è in condizioni stazionarie, seppur serie. Il trasporto doveva avvenire prima, ma è stato inizialmente bloccato perché sembrava a rischio a causa delle condizioni meteo avverse. Il più stretto riserbo viene mantenuto su quanto accaduto a Nadia Toffa (leggi le ultime notizie trapelate dopo il malore): non si conosce neppure la patologia da cui sarebbe affetta, ma è certo che si tratti di qualcosa di serio visto che è stato necessario il trasferimento al San Raffaele di Milano. “Patologia cerebrale in fase di definizione”, è l'unica indicazione finora a disposizione sul malore accusato dall'inviata de Le Iene mentre si trovava a Trieste.

NADIA TOFFA È GRAVE IN OSPEDALE: MALORE PER LA IENA

Nadia Toffa ha avuto un malore intorno alle 14 di ieri: si trovava nella hall dell'hotel Victoria a Trieste, città nella quale è stata spesso per girare dei servizi televisivi, ad esempio quelli sulla situazione dell'impianto siderurgico Ferriera di Servola. Non è stato ancora chiarito neppure il motivo della sua presenza in città: c'è chi parla di una possibile “incursione” al congresso nazionale di Fratelli d'Italia o a un'iniziativa del Movimento 5 Stelle, ma non ci sono certezze al momento. Una circostanza potrebbe aver fatto invece la differenza in questa drammatica vicenda, cioè il fatto che Nadia Toffa non fosse sola quando ha avuto il malore. Questo ha permesso ai soccorsi di intervenire prontamente, quindi la speranza è che questa tempestività possa risultare decisiva nel percorso di guarigione che auguriamo alla giornalista bresciana. “Sono sempre me stessa, se sono iena in video, lo sono anche nella vita”, aveva recentemente raccontato in un intervista.

