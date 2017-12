AUTOSTRADE/ Bollettino traffico: attenzione all'esodo per Capodanno (ultime notizie, oggi 30 dicembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 30 dicembre 2017 sulla viabilità. Attenzione all'esodo per il Capodanno, possibili rallentamenti.

30 dicembre 2017

Traffico autostrade - La Presse

Sulle autostrade italiane sarà una giornata piuttosto agitata quella di oggi sabato 30 dicembre 2017. Sono in molti gli italiani che decideranno di partire già da questa mattina per passare il Capodanno fuori con mete prevalentemente sciistiche. Saranno però diversi i fattori da tenere in considerazione per cercare di viaggiare in massima sicurezza. Per fortuna dovrebbero essere molto tranquille le giornate di oggi e domani sotto il punto di vista del meteo. Problemi potrebbero invece viversi lunedì quando alcuni saranno pronti a tornare per tornare a lavoro il giorno dopo. I forti temporali tra Liguria e Toscana, oltre alle nevicate sull'arco alpino, saranno da tenere in considerazione quindi se si deciderà di tornare nel pomeriggio della giornata di Capodanno. Uno strumento piuttosto utile è il portale istituzionale Autostrade.it che è aggiornato in tempo reale e fornisce quindi ogni tipo di informazione sia sul traffico che sul meteo e sui possibili disguidi. Inoltre proprio per favorire la viabilità il sito ci offre anche degli utili consigli.

INCIDENTE ALLE PORTE DI ROMA, DUE FERITI GRAVI

Il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sera sulla diramazione Roma sud in direzione Napoli è di due feriti in maniera piuttosto grave e di diversi altri di minore entità. Questo si è verificato non molto distante dall'uscita di Valmontone come ha documentato la versione online del quotidiano Il Messaggero. Al momento non sono note le dinamiche dell'incidente che ha visto diversi veicoli coinvolti in un vero e proprio maxitamponamento. Le ambulanze sono state chiamate direttamente da alcuni automobilisti coinvolti che erano in condizioni meno gravi. E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per liberare alcuni dei feriti dalle lamiere distrutte dai violenti impatti. Il tratto autostradale è stato poi chiuso per la messa in sicurezza e riaperto solo in tarda serata. Non dovrebbero esserci dei problemi sul tratto in questione nella giornata di oggi.

