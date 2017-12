Buone Feste e Buon Anno 2018/ Frasi di auguri e feste di Capodanno

Auguri di buon anno 2018, frasi e appuntamenti per Capodanno. Come mandare un messaggio originale, in più gli eventi principali per chi vorrà passare l'ultimo dell'anno a Roma

30 dicembre 2017 Fabio Belli

Capodanno, -24 ore

Mancano ormai 24 ore all’ultimo giorno dell’anno, e tutti si stanno preparando per il veglione di San Silvestro. Non sempre è facile trovare le frasi di auguri giuste, e alcuni suggerimenti sono sempre graditi per riuscire ad essere originali e diversificare gli auguri da mandare ad amici e parenti. Tra i suggerimenti, possiamo citare: “A Capodanno tutto è magico, un'enorme festa ti aspetta, per salutare l'anno passato e festeggiare quello appena arrivato. Ti auguro di trascorrere un felice e Buon 2018.” “Auguri! Un anno meraviglioso ti attende, ricco di soddisfazioni e di felicità. Buon 2018.” “Questo augurio è una scatola piena d'amore, avvolta con gioia, sigillata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Anno!” “Che l'Anno nuovo sia speciale, sorprendente e felice! Tanti auguri di Buon 2018.” E ancora: “Un nuovo anno è come un libro bianco: la penna è nelle tue mani. E' l'occasione giusta per scrivere una nuova storia ricca di soddisfazioni ed opportunità.” E “Ti auguro un nuovo anno che sia 2018 volte migliore di quello passato! Buon Anno.”

CAPODANNO A ROMA, GLI APPUNTAMENTI

Ci sono poi molte persone che anche quest’anno sceglieranno Roma come meta preferita per vivere un Capodanno speciale. Anche quest’anno nella Capitale non è stato organizzato un vero e proprio evento centrale (di solito si trattava di qualche grande nome della musica ospitato in un concerto presso il Circo Massimo o il Colosseo), ma si è preferito distribuire turisti e cittadini romani in decine e decine di piccoli eventi sparsi per la città, al Centro ma anche in zone maggiormente periferiche. Il Circo Massimo sarà comunque animato, non da uno ma da diversi palchi che ospiteranno iniziative artistiche di ogni tipo, compreso il concerto della cantante Tosca. Per quanto riguarda gli amanti del teatro, è già sold out lo spettacolo di Gigi Proietti “Cavalli di Battaglia” presso l’Auditorium Parco della Musica, mentre alle prime luci dell’alba sarà possibile anche assistere ad un suggestivo concerto per pianoforte di Danilo Rea.

