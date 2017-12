Cenone di Capodanno/ Menù, idee e ricette: piatti sofisticati o tradizione, quali scegliere?

Cenone di Capodanno, le idee per un menù originale ma sempre all'insegna della tradizione: ecco i piatti più sfiziosi e gli abbinamenti gustosi da portare a tavola.

30 dicembre 2017 Emanuela Longo

Cenone Capodanno (Pixabay)

Il Cenone di Capodanno rappresenta per tradizione uno dei momenti più attesi da grandi e piccini poiché racchiude in sé non solo il piacere di trascorrere alcune ore in compagnia con parenti o amici ma anche l'occasione per riunirsi attorno all'ennesima tavola imbandita e che andrà ad arricchire di buon cibo i menù già sostanziosi delle precedenti giornate di festa. In tanti preferiranno trascorrere l'ultima notte dell'anno fuori, in locali alla moda, ma chi invece deciderà di seguire anche questa volta la tradizione e realizzare uno sfizioso cenone di Capodanno in ogni sua portata, allora potrà trovare utile la carrellata di idee e suggerimenti che vi proporremo a seguire, con una selezione dei migliori piatti da servire ai vostri commensali per una cena di Capodanno 2018 davvero grandiosa, originale e naturalmente gustosa! L'attesa per l'arrivo del nuovo anno sarà come sempre lunga, quindi l'ideale è prendersela con calma ed iniziare in largo anticipo nella realizzazione delle ricette che comporranno il ricco menù di Capodanno, dagli antipasti al dolce, pensati per deliziare anche i palati più esigenti ed inaugurare con gusto il 2018 in arrivo! Per un gran cenone di fine anno con i fiocchi, tutto dovrà essere naturalmente impeccabile, a partire dalle decorazioni. Chi deciderà poi di trascorrere il Capodanno in casa, quasi certamente amerà le tradizioni, quindi spazio all'originalità ma senza tralasciare i piatti e gli ingredienti tipici del menu di Capodanno, dalla consueta accoppiata lenticchie e cotechino, al pesce.

CENONE DI CAPODANNO, IL MENU A BASE DI PESCE PER PALATI SOFISTICATI

Per chiudere il 2017 in bellezza, il menù di Capodanno non potrà che essere all'altezza delle aspettative dei propri commensali. Cosa c'è di meglio di un menù a base di pesce per inaugurare con gusto il nuovo anno? Ecco allora qualche idea sfiziosa ma soprattutto veloce e semplice, pensata anche per chi non ha ampia dimestichezza dietro ai fornelli ma ha comunque intenzione di fare bella figura con i propri ospiti. Per un antipasto originale, si potrà puntare su delle tartine con uova e gamberetti o uova e salmone. Belle e scenografiche ma soprattutto buone. Per una resa ancora più gradevole, si potrebbe scegliere del pane integrale o ai cereali, da tagliare a fettine non tanto sottili. Ogni tartina potrà essere condita con un uovo strapazzato realizzato con l'aiuto di un coppapasta ed adagiato su ogni fetta imburrata. Sopra adageremo dei gamberetti precedentemente lessati e conditi con olio, limone e prezzemolo o delle fettine di salmone. Quest'ultimo ingrediente potremo utilizzarlo per arricchire il nostro antipasto realizzando degli involtini con formaggio ed erbe aromatiche. In alternativa, restando sull'abbinamento uova-salmone, potremo realizzare un rotolo di frittata condita con del salmone affumicato, rucola e formaggio spalmabile. Per un primo sfizioso potrete proporre addirittura due portate puntando sul classico spaghetto ai gamberi o sulla più sofisticata zuppa di vongole che farà sempre un bel figurone. Se volete proseguire il vostro Cenone senza eccedere troppo in calorie, in attesa del dolce e del brindisi di buon anno, allora il consiglio è puntare su una bistecchina di tonno appena scottata e marinata al pepe e wasabi, per un secondo leggero, magari da accompagnare ad una insalata di avocado e gamberetti. Infine, ancor prima del consueto Panettone (o Pandoro), potrete concedervi un ulteriore intermezzo goloso realizzando una torta paradiso al mandarino, ideale per chiudere al meglio un menu total fish grazie al sapore agrumato e sempre molto apprezzato.

SPAZIO ALLA TRADIZIONE: RICETTE ORIGINALI CON LENTICCHIE E COTECHINO

Capodanno per molti è anche sinonimo di tradizione e questo potrà riflettersi in modo particolare anche sul menù di fine anno. Le lenticchie ed il cotechino rappresentano dei veri must per salutare l'anno appena trascorso, ma come poterli impiegare per realizzare piatti originali e sfiziosi e lasciare tutti a bocca aperta (ma pancia piena)? Ecco qualche idea che potrete mettere in pratica proprio in queste ore. Partiamo come sempre dall'antipasto: oltre ai due ingredienti base impiegheremo solo la polenta istantanea. Dopo averla cotta, basterà utilizzare delle formine per realizzare delle mini tartine. Una volta raffreddata la polenta si presterà perfettamente ai nostri intenti. Quindi, ciascuna tartina sarà condita con metà fetta di cotechino mentre l'altra metà sarà arricchita dalla lenticchia ed abbellita con un ciuffetto di timo. A questo antipasto potremmo aggiungerne un secondo: basterà realizzare delle barchette di pasta sfoglia che condiremo con un letto di lenticchie e dei pezzettini di cotechino, completando il tutto con delle scaglie di grana. Per un primo piatto goloso, potremo puntare tutto su una millefoglie con cotechino e crema di lenticchie rosse, oppure su un piatto che unisce primo e secondo ovvero rigatoni con lenticchie, affiancati da spiedini di salsiccia. Avete del Pandoro avanzato dalle precedenti feste natalizie? Ecco un modo per riutilizzarlo in modo intelligente per un dolce sfizioso che anticiperà il brindisi di fine anno: un crumble di mele e pandoro, speziato alla cannella. E se ancora non vi sentite in colpa per i chili presi durante queste giornate di festa, allora potrete decidere di abbinare anche una spruzzatina di panna montata per chiudere in bellezza e con gusto il 2017!

© Riproduzione Riservata.