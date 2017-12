DONNA FATTA A PEZZI CON SEGA ELETTRICA/ Verona, chi è la vittima del delitto? Resti umani sparsi in campagna

Verona, trovato corpo di donna fatto a pezzi: chi è la vittima del macabro omicidio? Le ultime notizie sul delitto di Valeggio sul Mincio. A lanciare l'allarme un allevatore...

31 dicembre 2017 - agg. 31 dicembre 2017, 0.12 Silvana Palazzo

Trovato corpo di donna fatto a pezzi (Foto: LaPresse)

Emergono nuovi particolari in merito al ritrovamento del cadavere di una donna fatta a pezzi a Valeggio sul Mincio (Verona). Il corpo non è stato ancora identificato, ma pare - secondo quanto riferisce Il Secolo XIX - che sia stato fatto a pezzi con una sega elettrica o con un mezzo meccanico simile. La vittima, stando ai primi accertamenti dei carabinieri, è una donna di pelle bianca, di circa 30-40 anni di età. Per il momento non è stata avanzata alcuna ipotesi in merito al movente dell'efferato omicidio. Gli investigatori ora stanno vagliando tutte le denunce recenti di donne scomparse in Veneto e nelle regioni vicine, ma gli elementi a disposizione sono troppo pochi per puntare su una pista precisa. La scoperta comunque è avvenuta per caso: un allevatore ha scoperto casualmente i resti umani a terra, sparsi in un raggio di circa tre metri. Chi ha ucciso la donna l'ha sezionata in quasi una decina di pezzi. La testa (con capelli castani di media lunghezza) e il volto sarebbero integri. Questo dovrebbe aiutare nell'identificazione della vittima. A parte la biancheria intima, nessun indumento era addosso al cadavere. Dopo il primo esame medico, i carabinieri hanno fatto sapere che lo stato dei resti farebbe pensare che il cadavere sia stato abbandonato non più di 24-48 ore fa. I carabinieri riprenderanno i rilievi con la luce del giorno per cercare tracce, come quelle di pneumatici o altre impronte. (agg. di Silvana Palazzo)

VERONA, RITROVATO CADAVERE DI DONNA FATTA A PEZZI

Orrore a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona: il cadavere di una donna è stato ritrovato nella serata di oggi, sabato 30 dicembre 2017, in provincia di Verona. La macabra scoperta del corpo, fatto a pezzi, è stata fatta da un allevatore in una zona isolata di campagna. La vittima, ancora da identificare, è stata abbandonata sul posto secondo gli investigatori nelle ultime ventiquattro ore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto operativo di Verona e della compagnia di Peschiera del Garda, insieme agli uomini della sezione investigazioni scientifiche dell'Arma. Ora stanno conducendo le indagini sull'omicidio. Nelle prossime ore verranno svolti gli esami utili per l'identificazione del corpo. Per ora non ci sono ipotesi attendibili sulla natura di questo delitto.

