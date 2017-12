INCIDENTE STRADALE/ Modena, furgone si ribalta sulla A1: un morto e due feriti (oggi, 30 dicembre)

Un incidente stradale è avvenuto poco fa sulla A1: il bilancio, secondo Repubblica, è di un morto e due feriti. Protagonisti dell'impatto, verificatosi intorno alle 8:40 di oggi al km 158 in direzione Milano, tra le uscite di Modena Nord e Modena Sud, sono stati un furgone e due automobili. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un tamponamento avrebbe causato il ribaltamento del mezzo pesante. Subito sul luogo dell'incidente stradale sono entrati in azione i mezzi di soccorso: i vigili del fuoco e il 118, giunto sul posto con due ambulanze e un elicottero. In seguito all'incidente, l'A1 è rimasta bloccata, mentre rallentamenti sono stati ravvisati anche in direzione Sud, verso Bologna, per curiosi. Sul proprio portale, la società Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Modena Sud e rientrare a Modena Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

INCIDENTE A VELLETRI, COINVOLTI 6 BAMBINI

Brutto incidente stradale intorno alle ore 21 di ieri al km 6 di via Cinque Archi sulla Velletri-Nettuno. Protagoniste dello schianto due auto, una Fiat Panda - alla cui guida vi era una donna di 33 anni - e una Peugeot 205 guidata da un uomo di 38. Lo scontro è avvenuto frontalmente in un tratto buio e ristretto della carreggiata. Come riportato da Il Messaggero, ad essere coinvolti nell'impatto, oltre ai conducenti, sono stati soprattutto i 4 bambini che si trovavano a bordo delle macchine: un bambino di quasi 2 anni e una bambina di 6 sulla macchina guidata dalla donna e, nella Peugeot 205, una bambina e un bambino di 4 e 5 anni. Dopo essere stati trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale di Velletri, i più piccoli sono stati trasferiti al Bambin Gesù con vari traumi e ferite: fortunatamente nessuno risulta in pericolo di vita.

