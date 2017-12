Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto, 10eLotto, 30 dicembre 2017: numeri vincenti!

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 30 dicembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.156/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

30 dicembre 2017 - agg. 30 dicembre 2017, 20.25 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

I numeri vincenti del Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono ormai arrivati. Non è più un mistero il responso delle urne Sisal, ma rimane avvolto per ora nel mistero l'interrogativo che ogni giocatore ha in un angolino del suo cuore: "vincerò il Jackpot?". Ecco questa è una bella domanda, e chissà se la risposta di qualcuno potrà essere "sì". Sarà il caso di chi ha cercato di indovinare i numeri vincenti tramite attenti calcoli statistici? O piuttosto di chi li ha cercati nell'interpretazione dei sogni? Noi diamo l'ultimo in bocca al lupo dell'anno a tutti e - con la raccomandazione di controllare il vostro tagliando in ricevitoria - passiamo a darvi i numeri vincenti di oggi.

Estrazione 10eLotto n°156 del 30/12/2017

11 - 17 - 22 - 29 - 33 - 36 - 39 - 41 - 42 - 50 - 54 - 58 - 62 - 63 - 66 - 71 - 75 - 83 - 84 - 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 75

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 75 - 84

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 156 del 30/12/2017

COMBINAZIONE VINCENTE

46 17 6 23 52 53

NUMERO JOLLY

85

SUPERSTAR

52

Estrazione n°156 del 30/12/2017 NAZIONALE 49 19 37 1 78 BARI 75 84 87 40 55 CAGLIARI 17 33 18 74 8 FIRENZE 41 42 57 63 34 GENOVA 39 11 29 1 31 MILANO 83 29 28 6 85 NAPOLI 62 54 45 43 51 PALERMO 58 50 7 8 81 ROMA 36 22 35 50 38 TORINO 71 66 5 18 4 VENEZIA 63 54 38 45 83

I RITARDATARI

Ultima estrazione dell'anno per Lotto, 10eLotto e Superenalotto. L'assalto ai premi dovrà essere ancor più deciso del solito, perché si chiude il 2017. Quella di stasera potrebbe essere l'occasione giusta per rivedere quei numeri ritardatari che durante l'anno si sono dati alla latitanza. E allora chissà se l 76 su Cagliari ci sorprenderà con un'uscita a sorpresa: finora ha resistito in cima ai numeri più in ritardo del Lotto con 198 turni di assenza. Così ha consolidato la sua posizione di quinto maggiore assente nella storia del Lotto. A regalarci una sorpresa potrebbe essere anche il 20 su Bari, diventato centenario da poco: non si vede da 101 appuntamenti. Stasera invece potrebbe tagliare il “traguardo” delle 100 assenze il 56 su Venezia, che finora ha toccato quota 99. La top five dei principali assenti del Lotto è completata da due numeri che mancano dalla ruota di Torino: si tratta del 16, che è a 92 assenze, e il 65, che invece è a 89 turni di ritardo. Numeri che presto saranno aggiornati, insieme a quote e premi, i dati che interessano di più agli appassionati insieme ai numeri vincenti. (agg. di Silvana Palazzo)

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Lotto, 10eLotto e Superenalotto ritornano questa sera per l'ultimo appuntamento dell’anno con il concorso Sisal. Si chiude un anno in compagnia di premi e numeri vincenti, dopo dodici mesi di vittorie per milioni di giocatori. Ultima chance quindi per gli appassionati che vogliono chiudere davvero l'anno con il botto, senza dover ricorrere ai fuochi d'artificio. L'ultima estrazione del Lotto del resto parla chiaro: è possibile centrare con pochissimi euro una combinazione in grado di regalare un premio di migliaia di euro. Un fortunello di Bozzolo, nel Mantovano, ha infatti realizzato più di 118 mila euro grazie ad una giocata sulla ruota Nazionale. Un giocatore di Roma ha invece indovinato un terno sulla ruota capitolina del velore di 28 mila euro, mentre una vincita gemella è stata centrata a Potenza grazie ad una quaterna sulla ruota di Napoli. Il 10eLotto ha messo invece al primo posto del podio delle vincite un fortunello di Pregnana Milanese, in provincia di Milano, che si è portato a casa 100 mila euro grazie a 9 numeri indovinati. In tutto, entrambi i giochi della Sisal hanno distribuito premi di oltre 5 miliardi dall'inizio di quest'anno, di cui 21,5 milioni di euro destinati ai vincitori dell'ultima estrazione.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo arrivati all'appuntamento preferito da tutti gli appassionati del Lotto, che anche questa sera parteciperanno ad un nuovo concorso. I numeri vincenti renderanno di sicuro felici tutti i vincitori di oggi, con premi ancora da scoprire. Si parte ancora una volta, l'ultima per quanto riguarda le estrazioni di quest'anno, dai numeri da giocare con la nostra schedina. Nel caso di dubbio non allarmatevi: a voi ci pensa la nostra Rubrica, che ha già contattato la smorfia napoletana per approfondire la news del momento. Parliamo di imprese strane e di un artista belga, che dopo aver realizzato un'opera in marmo, si è ritrovato incatenato alla propria scultura senza alcuna possibilità di liberarsi. Trascorsi quasi 20 giorni di prigionia, l'uomo è riuscito a staccarsi dall'oggetto grazie all'intervento di un operaio, armato di sega circolare. L'impresa dell'estroso artista è stata ripresa dallo stesso protagonista in diretta streaming, dove ha filmato i suoi numerosi tentativi di liberarsi a colpi di scalpello. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il marmo, 17, la scultura, 79, l'artista, 81, lo scalpello, 7, e la prigione, 71. Come Numero Oro scegliamo invece la catena, 43.

LE VINCITE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto continuerà la sua corsa per concludere un anno di assenze? Oppure sceglierà un giocatore a cui destinare la propria fortuna proprio in occasione dell'ultimo concorso del 2017? Questa sera avremo la risposta, mentre tutti gli appassionati sono già in corsa per registrare i propri numeri fortunati. Il precedente concorso ha vissuto anche l'assenza del 5+1 e del 5+, facendo slittare il premio maggiore in palio fino al 4+. Un vincitore è riuscito a centrare la quota del valore di quasi 37 mila euro, mentre il 5 ha donato più di 22 mila euro a nove appassionati. Sono stati invece 127 i giocatori a centrare il 3+, con un premio di 2.697 euro, in leggera discesa rispetto alle estrazioni precedenti. Stabile invece il 4: la quota ha regalato 369,30 euro a ciascuno dei 553 vincitori. Scende anche il 3, con 26,97 euro donati a 22.832 appassionati, mentre sono stati 363.268 i giocatori ad aver indovinato il 2 da 5,27 euro. I cinque euro tondi rimangono quindi quelli assegnati dallo 0+ ai suoi 28.267 vincitori, mentre meno della metà degli appassionati hanno realizzato l'1+ ed i suoi 10 euro: i vincitori sono stati 13.013. A questi si aggiungono infine i 1.904 tagliandi vincenti che con il 2+ hanno premiato i rispettivi possessori con 100 euro ciascuno. Nel concorso di questa sera, il Jackpot metterà invece in palio 78,5 milioni di euro.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Ancora poca attesa prima di scoprire quale sarà il destino del Jackpot del SuperEnalotto grazie al concorso di questa sera. Il montepremi potrebbe vivere l'estrazione della sestina vincente e la proclamazione di un fortunello, che si ritroverà quindi con il primo grande dubbio da risolvere. Come spendere al meglio il proprio bottino? Anche se molti appassionati hanno già le idee in chiaro anche per le quote minori, tanti altri brancolano nel buio in cerca di idee valide. La nostra Rubrica ha selezionato proprio per questo motivo un nuovo progetto su KickStarter, a cui dedicare parte del nostro investimento. Si tratta di Firefly, il primo case per iPhone dotato di super antenna, connessione Bluetooth e WiFi, in grado di potenziare la ricezione del segnale del nostro melafonino. E' una semplice custodia che nasconde un dispositivo intelligente al suo interno, in grado di consumare pochissima batteria grazie al suo innovativo metodo di ricerca del segnale. Molti utenti si ritrovano infatti a dover ricaricare spesso il proprio smartphone per via della ricezione di chiamate, messaggi e molto altro ancora. Tutto ciò che ha a che fare con l'antenna è infatti uno dei motivi per cui le batterie degli iPhone hanno spesso poca durata. Firefly permette invece di sfruttare al meglio l'energia del nostro dispositivo e di salvaguardare al tempo stesso la struttura da urti e cadute accidentali. 10 giorni di tempo ancora prima della conclusione dell'asta: curiosi di scoprire i numeri vincenti di oggi? Ancora un po' d'attesa...

