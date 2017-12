Motocross commissario travolto e ucciso/ Piloti fanno finta di nulla e proseguono la gara: accusati 2 francesi

Motocross commissario travolto e ucciso: è successo ieri in una gara di cross al kartodromo South Milano di Ottobiano, nel Pavese. I piloti hanno continuato a gareggiare, poi la confessione.

Carabinieri (foto da Lapresse)

Tragedia durante le prove di una gara di motocross al al kartodromo "South Milano" di Ottobiano, nel Pavese, dove un commissario è stato travolto e ucciso dopo essere intervenuto per segnalare un incidente non grave che aveva coinvolto in pista alcuni dei partecipanti. La vittima, il 68enne Bruno De Paoli, stava assistendo a bordo pista con funzioni di controllo, quando intorno alle 15 si è verificato l'incidente che ha posto fine ai suoi giorni. Secondo quanto riportato da La Repubblica, a nulla è valso l'intervento sul posto dei mezzi di soccorso e dell'elicottero, arrivato da Alessandria. A rendere anomala questa vicenda è stato però l'atteggiamento tenuto dai piloti, che hanno continuato a gareggiare come se niente fosse. Un clima di omertà ha poi caratterizzato le indagini, con i carabinieri di Vigevano costretti ad esaminare ad una ad una le moto da cross per individuare quelle compatibili con l'investimento del commissario.

LA DOPPIA CONFESSIONE

Dopo una giornata trascorsa a sentire alcuni testimoni dell'accaduto e a passare al setaccio le moto dei 150 piloti che stavano prendendo parte alla gara di motocross, gli inquirenti hanno ottenuto la confessione da parte di due francesi quando la rosa dei sospetti era ridotta ormai a 4-5 elementi. Questi, un 30enne e un minorenne, hanno ammesso di essere i responsabili della morte del commissario travolto e ucciso in pista. Da quanto hanno raccontato, la Ktm del 30enne avrebbe urtato e fatto cadere il commissario mentre stava sbandierando per segnalare il pericolo agli altri piloti; la Yamaha del minorenne sarebbe sopraggiunta subito dopo uccidendolo. Come riportato da Repubblica, i carabinieri della compagnia di Vigevano, intervenuti in forze, hanno prima ordinato la sospensione dell'attività e la chiusura dell'impianto poi, una volta individuati i colpevoli, hanno sequestrato le moto dei due piloti responsabili dell'investimento. Il 30enne è stato denunciato alla procura di Pavia, mentre il suo più giovane connazionale alla procura per i minorenni di Milano: entrambi dovranno rispondere di omicidio colposo e omissione di soccorso.

© Riproduzione Riservata.