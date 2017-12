PILLOLA E PRESERVATIVI GRATIS PER TUTTI/ “In Italia l’aborto è gratuito, i contraccettivi no: è un paradosso”

Contraccezione gratuita: una petizione punta alle 50.000 firme per rendere preservativi e pillola senza costi e combattere le malattie sessualmente trasmissibili

30 dicembre 2017 Fabio Belli

Contraccezione gratuita, la petizione

Una grande petizione per la contraccezione gratuita: pillola e preservativi a costo zero, una campagna lanciata sulla conosciuta piattaforma change.org, che ha portato già 37.000 firme su un obiettivo da 50.000 che, una volta raggiunto, permetterà di portare la petizione sul tavolo del Ministro della Salute, Lorenzin. Questo perché i dati e le ricerche in Italia hanno lanciato un nuovo allarme riguardo le malattie sessualmente trasmissibili. I profilattici e la pillola costano troppo, e le ragazze sono peraltro dubbiose sugli effetti collaterali di quest’ultima. E con l’uso di droghe per vie endovenosa lontanissimo dai livelli degli anni Novanta e, soprattutto, Ottanta, i rapporti sessuali non protetti sono l’85% delle cause di trasmissione del virus dell’HIV. Dati pesanti che la petizione vuole sovvertire, garantendo pillole contraccettivi e preservativi come presidi sanitari gratuiti.

USO DELLA CONTRACCEZIONE IN PICCHIATA IN ITALIA

Un concetto, quest’ultimo, che in Italia semplicemente non esiste, se si pensa che nel luglio del 2016 anche le ultime pillole sono diventate a pagamento passando dalla fascia A alla fascia C. E l’Italia, già in coda per l’utilizzo di anticoncezionali nell’Unione Europea, questo ha significato un’ulteriore picchiata. Da questo è nato il “Comitato per la contraccezione gratuita e consapevole”, tra i promotori della petizione. La portavoce Marina Toschi ha spiegato: “Chiediamo a tutta la società civile, cittadine e cittadini, di far sentire la propria voce firmando il nostro appello”. “Le campagne pubbliche di informazione sulla fertilità lanciate negli ultimi anni si basano sul fondamento comune della procreazione responsabile, diritto che nel 2017 nessuno metterebbe mai in discussione in un Paese democratico. Tuttavia oggi in Italia il costo della contraccezione risulta troppo oneroso per tante donne, coppie e famiglie in condizioni di disagio economico, acuite dalla crisi. La concreta difficoltà di regolare la propria fertilità, programmando e distanziando adeguatamente le gravidanze, ma anche la scelta obbligata del contraccettivo meno adatto, hanno un evidente impatto negativo sulla salute fisica e psicologica di queste donne, accentuando ulteriormente i loro problemi economici e sociali.”

