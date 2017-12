ATTENTATO A CAPODANNO/ Dalla strage di Istanbul al doppio attacco a Baghdad: feste nel sangue

Attentato a Capodanno: dalla strage di Istanbul al doppio attacco a Baghdad, feste nel sangue. Le ultime notizie con i precedenti relativi agli attacchi dei terroristi

31 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Attentato a Capodanno (Foto: LaPresse)

L'attenzione delle forze dell'ordine è altissima in vista del Capodanno 2018: sarà quindi blindato per scongiurare il rischio di un attentato. Le città turistiche saranno le più attenzionate, in genere tutte le manifestazioni pubbliche con un'alta concentrazione di persone. L'allerta terrorismo ha raggiunto i massimi livelli, per questo sono stati intensificati i controlli. Purtroppo non mancano i precedenti. L'anno scorso fu un Capodanno di sangue e terrore in Turchia: un uomo armato di kalashnikov aprì il fuoco in un night club ad Istanbul, il Reina, nel quartiere di Besiktas. All'interno c'erano circa 600 persone a festeggiare il nuovo anno. Dopo aver ucciso un agente di polizia all'ingresso, un uomo armato di AK-47 aprì il fuoco uccidendo 39 persone e ferendone 69. Il giorno seguente l'attacco è stato poi rivendicato dall'Isis. A quasi un anno di distanza dalla strage si è aperto il processo a carico di Abdulkadir Masharipov, l'uzbeko attentatore.

ATTENTATO A CAPODANNO: IL DOPPIO ATTACCO A BAGHDAD DEL 2016

Un doppio attentato si verificò il 31 dicembre di un anno fa a Baghdad. Venne chiamata la strage dell'ultimo giorno dell'anno. Esplosero due bombe nell'affollato mercato di Baghdad: provocarono la morte di 28 persone. L'attacco avvenne nel quartiere Al Sinak, nella capitale irachena. L'Isis rivendicò il duplice attentato attraverso un comunicato pubblicato dall'agenzia Amaq dello Stato Islamico, nel quale i terroristi spiegarono che le due esplosioni furono provocate da due kamikaze. Il bilancio fu di 18 morti e 55 feriti. Il primo attacco avvenne al mercato di Jamila: un soldato aprì il fuoco contro l'autobomba dopo ave notato un veicolo sospetto, ma il terrorista fece esplodere la vettura, provocando 12 morti e 39 feriti. Un secondo kamikaze si fece esplodere in un mercato del quartiere Baladiyat, facendo 6 morti e 16 feriti. I due attentati furono messi a segno mentre le truppe irachene erano impegnate nell'offensiva contro l'Isis a Mosul, a nord del Paese.

© Riproduzione Riservata.