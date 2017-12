Anziana abbandonata al gelo a Reggio Emilia/ Salvata di notte da un vicino: figli denunciati

Reggio Emilia, anziana madre abbandonata fuori casa al gelo: 76enne salvata da un vicino, figli denunciati per abbandono di incapace. Le ultime notizie sulla triste vicenda

31 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Anziana madre abbandonata fuori casa al gelo (Foto: LaPresse)

Un'anziana donna di 76 anni è stata abbandonata al freddo dai figli. La triste vicenda è avvenuta la notte del 21 dicembre a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia. Il termometro segnava -3 gradi quando la donna è stata messa alla porta dalla figlia 53enne che la stava ospitando. Lasciata al freddo, doveva essere presa da un altro figlio, 46enne, che le aveva fatto credere di passare a prenderla con la macchina. Invece, dopo almeno un'ora di attesa inutile, un vicino si è preso cura dell'anziana, che tra l'altro ha anche difficoltà motorie. L'uomo, come riportato dalla Repubblica, l'ha fatta salire in macchina e l'ha riscaldata con delle coperte, poi ha chiamato il 118 che ha inviato un'ambulanza. Arrivata in ospedale, è stata visitata, poi si è deciso di procedere per un “ricovero sociale”, perché nessun parente si è presentato al momento delle dimissioni. Dopo molti tentativi, i carabinieri di Gattatico sono riusciti a convincere un altro figlio ad occuparsi della madre.

MADRE ABBANDONATA AL GELO: FIGLI DENUNCIATI

Tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio, perché la vicenda si è conclusa con una denuncia per abbandono di incapace dei figli di 53 e 46 anni, cioè la figlia che l'ha cacciata con tutte le sue cose a causa di un banale litigio e il figlio che l'ha fatta attendere invano e al freddo in strada, partendo poi per le vacanze. Dalle indagini dei carabinieri sono infatti emerse condotte penalmente rilevanti nei confronti dei figli di 53 e 46 anni. Con non poca difficoltà i carabinieri di Gattatico, peraltro in stretto contatto con i servizi sociali del comune interessato, sono riusciti a convincere un terzo figlio a prendersi cura della mamma, circostanza questa che il giorno successivo al ricovero ha permesso le dimissioni della donna e l'affidamento ai familiari. Una brutta storia, quella verificatasi a Gattatico a ridosso delle feste.

