FELICE ANNO NUOVO! AUGURI DI CAPODANNO 2018/ Frasi e immagini, di buone feste e buon anno: “serve concretezza”

Felice anno nuovo! Auguri di Capodanno 2018: buone feste e buon anno, frasi e immagini da inviare ad amici e parenti. I consigli per delle dediche originali, divertenti o sagge via WhatsApp

31 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Siamo tutti pronti a festeggiare il Capodanno 2018, ma in molti non hanno ancora preparato frasi e immagini da inviare ad amici, parenti e colleghi per augurare buon anno e buone feste. L'impegno nella preparazione del cenone di fine anno spinge alla ricerca di auguri ad hoc. C'è chi preferisce quelli formali, da scrivere su lettera, ma le perle di saggezza possono essere anche sfoderate via sms, WhatsApp o Facebook, se non addirittura con un bel messaggio vocale per non essere scontati. Per quest'anno potreste cambiare registro puntando su auguri simpatici e irriverenti, puntando sulla simpatia per strappare un sorriso alle persone più care. C'è chi chiuderù quest'anno con nostalgia e chi accoglierà il 2018 con sollievo, ma ciò non vi impedisce di fare degli auguri dolci e divertenti, aiutandovi anche con qualche immagine nel caso in cui vogliate puntare anche su una cartolina per rendere ancor più originali le vostre dediche. A tal proposito abbiamo pensato a diverse soluzioni...

FELICE ANNO NUOVO! AUGURI DI CAPODANNO 2018: LE FRASI

Partiamo da una frase perfetta per Capodanno 2018, con la quale potete fare bella figura con amici e parenti. «La vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Che questo anno sia uno tra gli atti più belli della tua sceneggiatura». Così potete adattare per l'occasione una frase pensata da Seneca. I social sono diventati negli ultimi anni una bella fonte di ispirazione. «Buoni propositi per 2018: raggiungere obbiettivi del 2017, che dovevo compiere nel 2016, che avevo promesso nel 2015 e pianificato nel 2014». Karl Kraus invece scriveva: «Con quale proposito entro nell'anno nuovo? Con il desiderio di essere risparmiato da domande del genere». In alternativa potete ripiegare su: «Sono stufo di illudermi ogni anno con la pace, la serenità, la gioia, l'amore e la salute, per quest’anno chiedo a tutti voi maggiore concretezza. Per il 2018 sono graditissimi assegni, contanti o monete sonanti. Grazie e se avete bisogno dell'Iban, non esitate a chiederlo. Auguri!».

AUGURI DI CAPODANNO 2018: LE IMMAGINI

Un modo veloce per fare gli auguri di Capodanno 2018 è puntare sulle immagini che vi permettono di personalizzarli. Potete inviarle su WhatsApp, condividerle su Facebook, Twitter o Instagram, o stamparle per realizzare delle cartoline. Questo è un modo veloce per fare gli auguri a tutti i contatti senza dover perdere tempo per scrivere messaggi. La tecnologia corre in vostro aiuto, quindi sfruttatela! Ci sono immagini con frasi di auguri, immagini di fuochi d'artificio, bottiglie di spumante e così via... E di seguito ve ne mostriamo qualcuna che abbiamo scelto per voi in giro per il web. Ma potreste pensare anche a dei video, magari da realizzare ad hoc con i vostri bambini o la vostra famiglia, inventando frasi per gli auguri o usando quelle che vi abbiamo proposto. Se non avete tempo o fantasia, potete scaricare le immagini che abbiamo raccolto preoccupandovi solo di non dimenticare nessuno al momento dell'invio.

