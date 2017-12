Fuochi d'artificio Capodanno 2018/ Video, da Sidney (Australia) a Londra: gli spettacoli più belli

Come da tradizione, nella notte di Capodanno in tutto il mondo l'arrivo del 2018 sarà salutato da fuochi d'artificio e diversi spettacoli pirotecnici: ecco i più attesi in giro per il mondo

31 dicembre 2017 - agg. 31 dicembre 2017, 10.03 Raffaele Graziano Flore

Fuochi d'artificio, uno spettacolo pirotecnico in Giappone (Wikipedia)

I FUOCHI DI CAPODANNO IN GIRO PER IL MONDO

Tra le tante cose, Capodanno non fa rima solo con musica e concerti ma anche con fuochi d’artificio. Oramai, da diversi anni spesso anche le immagini d’apertura dei telegiornali sono dedicate agli articolati e, sovente mozzafiato, spettacoli di luci e suoni che salutano l’anno vecchio e accolgono quello nuovo in un’escalation di veri e propri effetti speciali e “coreografie” che idealmente dipingono la tela nera della notte. E anche quest’anno, in giro per il mondo, sono in programma per la notte del 31 dicembre una serie di appuntamenti pirotecnici che, allo scoccare della mezzanotte a seconda del fuso orario locale, daranno idealmente il “la” ai festeggiamenti e in un simbolico passaggio di testimone tra alcune delle più belle città del mondo.

L'AUSTRALIA APRE IDEALMENTE LE DANZE

E, come da tradizione, i primi a salutare il 2018 saranno gli australiani e, in particolare, coloro che avranno la fortuna di assistere al lancio dei fuochi d’artificio sul suggestivo skyline di Melbourne, la metropoli situata nella parte sud-orientale del continente: è infatti qui e a Sidney che presso l’Harbour Bridge va in scena uno degli show pirotecnici da sempre più apprezzati, nonché più evocativi, ovvero quello dei Midnight Fireworks, dato che è l’Australia uno dei primi Paesi a veder sorgere (anche se solo grazie ai colori che illumineranno il cielo) la luce del primo giorno del nuovo anno. E in Asia? In questo caso, in una progressione da Oriente a Occidente, chi ha la possibilità dovrebbe assistere ai fuochi d’artificio a Kuala Lumpur, in Malesia, dove allo skyline di Melbourne si sostituisce quelle delle imponenti Petronas Tower e che rappresentano il miglior esempio di tradizione che si coniuga con l’architettura del futuro più estrema. Ma altrettanto suggestivo è il Capodanno nella storica Piazza Rossa a Mosca, dove lo spettacolo pirotecnico ha il vantaggio di durare in media molto di più di quello di altri omologhi nel resto del mondo, circa trenta minuti, ma è riservato solamente a quei coraggiosi che vorranno sfidare le temperature rigide del luogo pubblico aperto più vasto d’Europa.

AMERICA, TRA NEW YORK E LE SPIAGGE DI COPACABANA

E proprio nel Vecchio Continente, oltre a Parigi, la palma di show più bello va senza dubbio a Londra, dove a scandire i… rintocchi della festa non è solo il Big Ben ma anche il London Eye, la ruota panoramica nei dintorni della quale si assembrano centinaia di migliaia di persone per assistere a quell’esplosione psichedelica di luci e scie multicolori che illuminano anche le acque del Tamigi. Restando in Europa e in tema di acqua, seppure in scala minore, sono particolarmente affascinanti i fuochi d’artificio che vengono sparati a Venezia e ai quali è suggerito di assistere a Piazza San Marco e che danno alla laguna più celebre del mondo una configurazione a metà tra il sogno e quel Carnevale che qui si celebra. Infine, questo viaggio ideale si conclude in America, anzi nella Americhe dato che sono soprattutto due gli eventi che i cultori del genere non dovrebbero mai perdersi. Infatti, negli Stati Uniti è anche superfluo citate i “fireworks” che rischiarano la già fantasmagorica Città delle Mille Luci, ovvero New York, e pazienza se a Times Square i grattacieli non consentono di avere contezza di tutto il panorama; tutto il contrario di quanto avviene in Brasile e precisamente a Rio de Janeiro, dove le spiagge locali fanno da scenario di uno dei più grandi assembramenti di spettatori per la notte del 31 dicembre: tra musiche, cocktail a Copacabana e infradito (situazione certo meno proibitiva di quella della Piazza Rossa moscovita…), milioni di persone vengono rischiarate e letteralmente circondate dai bagliori che, sul pelo dell’acqua, creano centinaia di fuochi d’artificio.



