INCIDENTE STRADALE/ Posada, finiscono contro guard rail: 3 ragazzi feriti (oggi, 31 dicembre 2017)

Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 31 dicembre 2017, e gli aggiornamenti. Posada, finiscono contro guard rail: 3 ragazzi feriti. Rapallo, centauro in codice rosso

31 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Incidente stradale (Foto: da Pixabay)

Un incidente stradale è avvenuto nella nottata di oggi, domenica 31 dicembre 2017, sulla SP24, in prossimità di Posada. Erano le 3 circa quando una Fiat Panda è rimasta coinvolta in un grave sinistro. Per cause ancora in corso di accertamento, la piccola utilitaria ha impattato violentemente contro il guard rail che è penetrato all'interno dell'abitacolo. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta per soccorrere gli occupanti. Gravi per loro le conseguenze riportate: tre ragazzi, come riportato da sardiniapost, due del 1993 e uno del 1995, tutti originari di Siniscola, sono stati estratti dalle lamiere. Secondo La Nuova Sardegna, il più grave dei tre feriti è Roberto Mazzette, di 24 anni, che è stato ricoverato in codice rosso. Meno gravi le condizioni degli altri due, Manuel Satta, di 24 anni, e Angelo Amabile, di 22, entrambi arrivati in ospedale in codice giallo. Sul posto è intervenuto il servizio sanitario del 119 e i carabinieri. Questi ultimi si sono occupati anche dei rilievi.

RAPALLO, CENTAURO IN CODICE ROSSO IN OSPEDALE

Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina, all'alba, a Rapallo, in località Santa Maria del Campo. Un centauro, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando, finendo sull'asfalto e riportando diverse lesioni, tra cui un grave trauma cranico. Alcuni passanti hanno subito chiamato i soccorsi, quindi sul posto sono intervenuti i volontari di Sant'Anna, l'automedica tango due e i carabinieri. Il centauro, un giovane di circa 30 anni, è stato stabilizzato, intubato e portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Un incidente stradale è avvenuto anche a Catanzaro, sulla SS106: coinvolta una Mini Cooper con a bordo tre passeggeri, feriti in modo non grave. Gli stessi sono stati poi portati in ospedale dal personale medico Suem 118, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la vettura. La Polizia Stradale ha effettuato i rilevi, il personale Anas si è occupato invece del ripristino della viabilità.

