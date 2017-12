Metodo Stamina, è morta Sofia/ La bimba del ‘infusioni’ di Vannoni consumata dalla leucodistrofia

Metodo Stamina, è morta Sofia, la bimba delle infusioni divenute simbolo della "campagna" di Davide Vannoni. Consumata dalla leucodistrofia, l'addio commosso dei suoi genitori

31 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Davide Vannoni, il "metodo Stamina" (LaPresse)

È morta Sofia, la piccola bambina malata di leucodistrofia metacromatica divenuta tristemente famosa per la sua malattia e soprattutto per essere stata il “simbolo” delle prime battaglie del metodo Stamina messo a punto da Davide Vannoni (arrestato proprio per l’illegale pratica delle infusioni senza fondamento sanitario-scientifico con tanto di condanna per truffa). Dopo anni di lotta e di campagne di solidarietà per raccogliere fondi anche dopo la spenta illusione del “metodo Stamina”, se ne va la piccola Sofia con l’annuncio arrivato proprio oggi 31 dicembre dai suoi amati genitori. La piccola aveva effettuato delle infusioni secondo la “metodica” agli Spedali Civili di Brescia ed era stata l’apripista per le battaglie legali per riprendere le stesse infusioni dopo il parere negativo da due commissioni ministeriali. La trasmissione Le Iene aveva lanciato la campagna Pro-Stamina commuovendo gli italiani proprio con le immagini della piccola Sofia che campeggiavano per settimane: poi il “metodo” è sparito risucchiato dalle condanne e dalle mancanze di prove scientifiche valide per le guarigioni di malattie gravissime come la leucodistrofia metacromatica che ha consumato la piccola Sofia.

IL SALUTO COMMOSSO DEI GENITORI

Negli ultimi anni, dopo il caso Stamina, mamma Caterina, giornalista e scrittrice, e papà Guido hanno dato vita alla Onlus Voa Voa, amici di Sofia, associazione per il sostegno alle famiglie colpite da malattie rare e patologie orfane di cure. Oggi hanno dato la triste notizia commuovendo di nuovo e riaccendendo le luci sopra questo caso assai spinoso: «Ieri sera la nostra piccola straordinaria bambolina Sofia è volata in cielo direttamente dalle braccia di mamma e babbo. Ora per lei non esiste più dolore, c'è solo l'amore. Per chi volesse salutare insieme a noi la nostra bambina comunicheremo i dettagli della cerimonia non appena potremo. Grazie a tutti quelli che l'hanno amata e a tutti quelli che la ricorderanno nelle loro preghiere. Cate e Guido». Era una delle tante “bambine farfalla”, vittima delle malattie degenerativa ad oggi non curabile ma che Stamina pretendeva di risolvere creando di fatto illusioni e false speranze. Un saluto alla piccola Sofia e alla sua famiglia, non meritavano tutto questo caso “endemico” e “mediatico”.

