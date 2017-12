Outfit e taglio di capelli a Capodanno 2018/ Idee, tendenze e look per stupire l'ultima notte dell'anno

Outfit e tagli capelli per Capodanno 2018: le idee, i consigli fashion e le ultime tendenze per look impeccabili e strepitosi in vista della scintillante ultima notte dell'anno.

31 dicembre 2017 Emanuela Longo

Outfit e tagli capelli per Capodanno 2018 (Pixabay)

L'ultima notte dell'anno è ormai dietro l'angolo e i preparativi sono da tempo in corso su ogni fronte. L'attenzione è soprattutto rivolta all'outfit perfetto da sfoggiare a Capodanno 2018, accompagnato da un'impeccabile acconciatura che possa esaltare i nostri capelli per un look assolutamente impeccabile! Per la notte più scintillante dell'anno, dunque, l'imperativo è osare e sulla base di ciò sarà necessario studiare il look più adeguato in base al contesto nel quale si svolgeranno le celebrazioni di fine anno. Ecco allora che saranno assolutamente promossi gli abiti lunghi pensati per una gran soirée, ma non saranno da meno i mini dress in vista di party esclusivi a seconda di dove e come decideremo di trascorrere il Capodanno, al fine di salutare con stile il 2017 e inaugurare al meglio il nuovo anno. Le ultime tendenze in fatto di moda peseranno non poco sulle scelte legate all'outfit ma ecco le proposte di Vogue su come vestirsi la notte del 31 dicembre, a seconda delle occasioni. Chi deciderà di trascorrere la notte di Capodanno in montagna, allora non dovrà assolutamente dimenticare di portare in valigia qualche capo adatto al clima rigido: piumini voluminosi, maglioni in cashmere con qualche motivo jacquard e qualche accessorio in pelliccia (meglio se ecologica). Differente il look pensato per chi trascorrerà l'ultima sera del 2017 in discoteca per il quale la parola d'ordine sarà "brillare". In questo caso, le ultime tendenze saranno amiche poiché l'anno che sta per concludersi ha dato ampio spazio a vestiti in paillettes, gold o con dettagli metallici. Il vostro si prospetta essere un Capodanno romantico? Ecco allora che ciò imporrà assolutamente un giusto equilibrio tra malizia, sensualità ed eleganza. Se avete puntato gli occhi su un abito lungo, allora date spazio ad una scollatura generosa. Le tendenze "hot" sono molteplici e comprendono anche vestiti in velluto così come in raso di seta da abbinare alla giusta lingerie.

OUTFIT PER CAPODANNO: L’ACCESSORIO PERFETTO

Non solo l'abito giusto: a Capodanno 2018 grande importanza avrà soprattutto l'accessorio. In vista del party di fine anno, infatti, vi potrete davvero sbizzarrire con gli accessori più alla moda che potrebbero attirare su di sé tutta l'attenzione di tutti i presenti alla notte più lunga dell'anno. L'occasione si presenta perfetta per tirare fuori dall'armadio le borse gioiello, adatte a far risaltare e risplendere i vostri look festosi. Queste, tra l'altro, si preparano ad essere il vero must have per le tendenze moda 2018. Non solo le classiche clutch da portare a mano ma anche corse a tracolla arricchite da cristalli e borse metalliche così come maxi pietre e catene. Stole di pelliccia e guanti in tulle faranno poi la differenza. Se volete divertire allora osate con gli stivali glitter e i sandali con calze, molto in voga tra le fashioniste. Avete ancora dei dubbi sull'abito da indossare? Ecco allora le immancabili e sempre perfette décolleté. Se avete puntato ad un look sportivo e street, non commetterete alcun errore con gli stivali elasticizzati. Gli anni '80 potrebbero accompagnarci nei saluti di questo 2017: ecco allora che si annoverano tra gli accessori di tendenza anche gli orecchini importanti e ricoperti di cristalli, così come i gioielli per capelli, come corone e fasce.

TAGLI CAPELLI: LE ACCONCIATURE PER L’ULTIMO DELL’ANNO

Anche i capelli avranno un ruolo straordinario nel completare il look per Capodanno 2018. Su quale acconciatura si dovrà puntare in occasione dell'evento più atteso? Indipendentemente dai tagli corti o lunghi, non vi resta che armarvi di phone, spazzola e piastra e fare spazio alle ultime tendenze in fatto di capelli. I tagli corti solo apparentemente permettono di sbizzarrirsi con acconciature accattivanti. In questo caso, infatti, un grande aiuto arriverà direttamente dagli accessori come cerchietti e fasce, ma anche glitter per rendere strepitose e luccicanti le punte. Chi ha deciso di dare un taglio netto ai capelli, potrà certamente prediligere acconciature voluminose. La tecnica del glitter roots, invece, si presta perfettamente ad ogni lunghezza e sarà perfetta anche per chi intende coprire la ricrescita e stupire con qualcosa di eccentrico ma originale. Come comportarsi con i tagli lunghi? In questo caso ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta. Dal classico e forse un po' superato chignon al semi-raccolto per un look chic dall'aria decisamente raffinata. L'eleganza assoluta, ovviamente, arriverà dal super liscio, con un effetto luccicante per effetto della piastra e di prodotti ad hoc.

