Supermercati e negozi aperti a Capodanno/ Oggi 31 dicembre 2017, Milano, Roma: la lista dei centri commerciali

Supermercati e negozi aperti a Capodanno, oggi 31 dicembre 2017, a Milano e Roma: la lista dei centri commerciali, le ultime notizie sulle aperture per il primo giorno dell'anno

31 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Se non avete ancora preparato tutto per festeggiare l'ultimo giorno dell'anno, non c'è nulla da temere: oggi, 31 dicembre 2017, molti supermercati saranno aperti. Pronti per l'ultima spesa dell'anno? Per evitare però spiacevoli sorprese è bene controllare la lista dei negozi e dei centri commerciali che terranno alzate le serrande. Forse pensate che non ci sia nulla da temere oggi per quanto riguarda le aperture, ma invece è importante verificarle. Possiamo partire allora da Roma: il centro commerciale Porta di Roma aprirà alle 9 e chiuderà in anticipo alle 18, mentre l'ipermercato Euroma2 sarà aperto dalle 9 alle 19; apertura un'ora più tardi per Food Court, che chiuderà sempre alle 19. La galleria commerciale Roma Est prevede un orario di apertura che va dalle 9 alle 18.30, valido anche per il settore ristorazione che però ha facoltà di chiudere alle 20.30. Il parco commerciale Da Vicini sarà aperto invece dalle ore 10 alle 18. Aperture straordinarie anche per Carrefour di via Dario Nicodemi 99, così i Todis di via S. Tommaso D'Aquino 114, che sarà aperto dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20.

Clicca qui per vedere l'elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Roma e provincia il 31 dicembre 2017.

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI A MILANO E PROVINCIA

La situazione riguardo le aperture straordinarie non cambia a Milano rispetto a quella della capitale. Quasi tutti i punti i punti vendita, supermercati e certi commerciali saranno aperti oggi, 31 dicembre 2017 anche nel capoluogo lombardo. Gli orari però possono essere diversi dal solito. Partiamo dal Carrefour: aperti i Market di corso Lodi, Milano Clotilde, piazza Dioclezionao, via Amoretti, via Bergamo, via Cermenate, via Donna Prassede, via Forze Armate, via Ripamonti, via Uruguay, viale Bezzi, viale Regina Giovanna, piazza Gramsci, piazzale Siena, via Farini, via Modena, via Monti, via Rispondo, via Soderini, via Spinoza, viale Abruzzi e viale Monza. Aperto anche il centro commerciale Bonola e di Piazza Lodi. Allo stesso modo CityLife Shopping District e i supermercati Coin di 5 Giornate, Cantore, Loreto e Milano Vercelli. Oltre al Decathlon di Milano Cairoli, sono aperti gli Esselunga di Adriano, Affori/Pellegrino Rossi, Certosa, Feltre, Forze Armate, Jenner, Lorenteggio, Losanna, Mac Mahon, Missaglia, Monte Rosa, Ovidio, Papiniano, Pezzotti, Piave, Porta Nuova, Porta Vittoria, Ripamonti, Rubattino, San Siro, Solari, Suzzani, Umbria, Vigliano, Washington, Zara. Aperti anche Euronics di Milano Solari e V. Veneto, Il Gigante, Iper Milano area Portello e Ipercoop La Torre, IperSimply e La Rinascente. Questi però sono solo alcuni dei supermercati e negozi aperti, quindi il consiglio è di controllare quello più vicino a voi attraverso il motore di ricerca.

Clicca qui per vedere l'elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Milano e provincia il 31 dicembre 2017.

