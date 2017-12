TE DEUM/ Che cos’è, diretta streaming video: Papa Francesco e l’inno cristiano di fine anno (testo integrale)

Te Deum, che cos'è e quando viene recitato l'inno cristiano di ringraziamento di fine anno. Diretta streaming video, con Papa Francesco la recita in San Pietro: testo integrale e significato

31 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Papa Francesco e la recita del Te Deum (LaPresse)

La recita del Te Deum è uno dei momenti fondamentali dell’anno liturgico cattolico e avviene come sempre nella notte di Capodanno in tutte le Chiese del mondo: si tratta dell’inno liturgico di ringraziamento a Dio che ogni singolo cristiano rivolge all’inizio del nuovo anno solare attraverso una prosa ritmica latina (tradotto poi in tutte le lingue, qui sotto quella italiana) e cantato o prima della Santa Messa del 31 dicembre oppure in durante quella di precetto del 1 gennaio. È un doppio ringraziamento: sia per l’anno appena trascorso e sia come forma di attesa per l’anno che sta per arrivare, tra le varie sofferenze e attività della propria vita personale e inserita all’interno della comunità ecclesiale.

Come spiegava già due anni fa Papa Francesco nel discorso di accompagnamento al “Te Deum Laudamus” (letteralmente, “Noi ti lodiamo o Dio”), «Nella preghiera non basta solo la nostra voce: la preghiera ha bisogno di rinforzarsi con la compagnia di tutto il popolo di Dio, che all’unisono fa sentire il suo canto di ringraziamento». Proprio il Papa anche quest’anno reciterà il canto del Te Deum alle ore 17 in Basilica di San Pietro appena prima dei Vespri di fine anno a forma di ringraziamento a Gesù per l’intenso anno ecclesiale appena trascorso.

L’attribuzione della storica preghiera cristiana è “contesa” tra diversi autori, anche se il più affidabile dovrebbe essere la fonte che attribuisce a san Cipriano di Cartagine la paternità del Te Deum. Secondo gli ultimi studi storici, la redazione finale che conosciamo anche oggi è stata fatta a Niceta dal Vescovo di Remesiana alla fine del IV secolo d.C.

TE DEUM, IL TESTO INTEGRALE

Ecco qui di seguito riportiamo il testo integrale della bella e intensa preghiera con la quale ogni singolo fedele può interagire direttamente con il Padre per un ringraziamento profondo di quanto avvenuto e una richiesta sincera e “timorata” per l’anno che sta per arrivare. Ricordiamo che per la recita del Te Deum con Papa Francesco, sarà possibile seguire l’intero evento in diretta streaming video sul canale YouTube Vatican News, e lo trovate direttamente qui sotto appena di seguito al testo tradotto in italiano del Inno “Te Deum Laudamus”. «Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore. O eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri; le voci dei profeti si uniscono nella lode; la santa Chiesa proclama la tua gloria, adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. O Cristo, re della gloria, eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo. Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo Sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria nell'assemblea dei santi.

Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia: in te abbiamo sperato. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno».

