Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: doppio agguato a Bitonto, morta una donna innocente (31 dicembre 2017)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: arrivano le regole per il movimento. Doppio agguato a Bitonto, morta una donna innocente. A Reggio Emilia abbandonano l'anziana madre. (31 dicembre 2017).

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Luigi Di Maio - La Presse

ARRIVANO LE REGOLE PER IL MOVIMENTO

Sceglie la via della partitocrazia il M5S che ha reso note le nuove regole a cui dovranno assoggettarsi gli iscritti. Via il vincolo di alleanza con i partiti, cosi come decade l’obbligo dell’espulsione in caso di avviso di garanzia, espulsione che arriverà nel caso in cui il comportamento sia lesivo dei principi fondanti del movimento. Introdotta per evitare il cambio casacca una multa di 100.000 euro in caso di abbandono del gruppo parlamentare del movimento, non è stato però indicato se tale multa sarà attiva anche in caso di espulsione dai parte dei vertici o dovrà essere pagata solamente in caso di abbandono volontario. Sarà inoltre vietato il vitalizio alla fine del mandato, cosi come è stata introdotto un aiuto su base "volontaria" di 300 euro per sostenere le attività del movimento.

DOPPIO AGGUATO A BITONTO, MORTA UNA DONNA INNOCENTE

Un vero e proprio far west quello che stamani di prima mattina ha insanguinato le strade di Bitonto, un popoloso centro del barese. A rimanere a terra l’incolpevole 84enne Rosa Tarantino, che stava recandosi a messa. La donna probabilmente è stata usata come scudo umano da Giuseppe Casadibari ventenne già noto alle forze dell’ordine per reati nell’ambito del traffico di stupefacenti. Immediati i soccorsi che pero non hanno potuto far nulla per l’anziana donna, spirata sull’ambulanza che la stava trasportando in ospedale. Una ventina di minuti dopo sempre all’interno del paese un’altra sparatoria, questa volta una trentina di colpi sono stati esplosi verso un portone per fortuna senza provocare vittime.

A REGGIO EMILIA DUE FIGLI ABBANDONANO L'ANZIANA MADRE IN STRADA

Una storia di solitudine esasperata dl periodo natalizio e dal freddo pungente, quella che è avvenuta in provincia di Reggio Emilia, dove un’anziana donna con problemi motori è stata messa alla porta dalla figlia di 53 anni. L’anziana di 76 anni è stata letteralmente buttata fuori a Gattatico, la speranza della figlia era che il fratello passasse a prendere la madre, incurante però del fatto che il termometro segnava abbondantemente una temperatura inferiore allo zero. A soccorrere la donna un vicino di casa, che dopo averla riscaldata con alcune coperte ha avvertito i carabinieri. Immediata è scattata la denuncia per i figli, l’anziana invece ha trovato ricovero presso un’altra parente.

SERIE A, LA JUVE RISPONDE AL NAPOLI. FRENANO INTER E ROMA

Il Napoli è Campione d'inverno e questo lo sapevamo già ieri al fischio d'inizio della prima gara delle 12.30. Agli azzurri ha risposto la Juventus, mentre hanno frenato Inter e Roma. Il lunch time è stato uno scoppiettante Fiorentina-Milan terminata col risultato di 1-1. Alle ore 15.00 invece la Roma si ferma di fronte al Sassuolo un po' a sorpresa. I giallorossi erano passati in vantaggio con un gol dell'ex Pellegrini, bravo a sfruttare una palla al centro dell'area di rigore. Il pareggio l'ha siglato con un colpo di testa nel finale Simone Missiroli. I giallorossi per due volte erano andate in rete per la seconda volta con Edin Dzeko e Alessandro Florenzi, fermati entrambi in maniera corretta dal Var. Il Benevento raccoglie la prima vittoria della sua stagione, 1-0 contro il Chievo al Vigorito con gol di Coda. Ko interno per Bologna e Atalanta che cedono entrambe il passo col risultato di 1-2 rispettivamente a Udinese e Cagliari. Pareggio a reti bianche all'Olimpico tra Torino e Genoa, mentre al Ferraris la Sampdoria strappa un successo in extremis contro la Spal con una doppietta di Fabio Quagliarella. Alle 18.00 si ferma anche l'Inter che pareggia 0-0 contro la Lazio. Nella serata la Juventus vince 3-1 a Verona. La apre Matuidi, pareggia l'ex Caceres e poi arriva la doppietta di Paulo Dybala.

PREMIER LEAGUE, IN CAMPO OGGI IL CITY DI GUARDIOLA

La Premier League non si ferma nemmeno oggi quando si giocheranno due partite. Alle ore 13.00 il Manchester City capolista va in casa del Crystal Palace per continuare a vivere una stagione da grande protagonista. Alle 17.30 invece si gioca un interessante West Bromwich Albion-Arsenal che potrebbe regalare molte sorprese. Nella giornata di ieri intanto si ferma il Manchester United di José Mourinho che pareggia a Old Trafford contro il Southampton. Il Chelsea supera così i Red Devils grazie a un 5-0 interno contro lo Stoke City. Vittoria in rimonta del Liverpool che perdeva 1-0 in casa contro il Leicester, ma riesce a capovolgerla 2-1 nella ripresa. Completano la giornata: Bournemouth-Everton 2-1, Huddersfield-Burnley 0-0, Newcastle-Brighton 0-0, Watford-Swansea 1-2.

© Riproduzione Riservata.