VITTORIO CECCHI GORI, COME STA?/ Non è in pericolo di vita: Rita Rusic con lui anche a Capodanno

Vittorio Cecchi Gori, come sta? Il produttore cinematografico colpito da ischemia cerebrale il giorno di Natale viene considerato dai medici fuori pericolo.

Vittorio Cecchi Gori

Arrivano notizie confortanti, in vista dell'anno nuovo, per Vittorio Cecchi Gori. Il noto produttore cinematografico, colpito da una pericolosa ischemia cerebrale il giorno di Natale, non sarebbe più in pericolo di vita. Segnali di miglioramento - dopo le primissime ore di grande apprensione - si erano susseguiti a partire dal suo arrivo al Policlinico Gemelli, ma adesso sembra davvero che l'ex presidente della Fiorentina sia sulla strada del pieno recupero. A riportare questa notizia è il sito di Novella 2000, secondo cui Vittorio Cecchi Gori sarebbe stato trasferito di reparto all'interno della stessa struttura sanitaria romana: non più nel reparto di terapia intensiva, ma in quello di Medicina d'urgenza. Un nome che all'apparenza potrebbe ingannare i più disattenti, ma che invece altro non è che la conferma che Cecchi Gori è uscito dal coma farmacologico e può adesso seguire le terapie indicate a curare le problematiche cardiovascolari riscontrategli al momento del ricovero.

CECCHI GORI COME STA? CAPODANNO CON RITA RUSIC

Rita Rusic resterà accanto all'ex marito Vittorio Cecchi Gori anche per Capodanno. A confermarlo è sempre Novella 2000, che ha sentito nelle ultime ore l'ex modella croata. Rita Rusic, dal 25 dicembre, giorno in cui il produttore cinematografico è stato colpito dall'ischemia cerebrale, è stata vicina come non accadeva da moltissimi anni al padre dei suoi figli. Proprio con uno di loro, Mario, si è precipitata da Miami, dove risiedere in una lussuosa villa, per far sentire tutta la propria vicinanza a Vittorio. Non è ancora arrivata in Italia l'altra figlia di Cecchi Gori e Rita Rusic, ma soltanto per alcuni problemi legati alla Green Card. Era da sette anni che Rita Rusic e Cecchi Gori non si incontravano di persona. L'affetto che ha legato i due per molto tempo è riaffiorato in tutta la sua potenza nel momento del bisogno. Che sia il preludio di un ritorno di fiamma una volta sistemati tutti i problemi di salute dell'ex numero uno viola?

