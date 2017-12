WHATSAPP DOWN/ Torna a funzionare, gli auguri di Capodanno 2018 lo avevano mandato ko in tutto il mondo

31 dicembre 2017 - agg. 31 dicembre 2017, 21.41 Silvana Palazzo

WhatsApp down

E' stato un falso allarme quello che del Whatsapp down che sembrava mettere in crisi tutti quelli pronti a mandare gli auguri di Capodanno con la comoda applicazione, magari utilizzando la funzione Broadcast per fare prima e scrivere un solo messaggio per tutta, o quasi, la rubrica. Whatsapp si era fermato in tutto il mondo, mandato in tilt probabilmente da tutti gli auguri inviati dagli utenti. Un problema tecnico che però non condizionerà la serata degli italiani, e più in generale dell'Europa seguendo il nostro fuso orario, a meno che ci saranno delle ricadute nelle prossime ore. Mancano infatti due ore e mezza allo scoccare della mezzanote e vedremo da vicino se ci saranno ancora problemi proprio in merito a Whatsapp che in queste occasioni, a causa del grande traffico, rischia di andare in difficoltà. Esistono le alternative, ma l'app con la nuvoletta verde rimane quella preferita da tutti e si spera possa lasciare aperte le sue porte. (agg. di Matteo Fantozzi)

PANICO TRA GLI UTENTI

WhatsApp down ed è subito panico tra gli utenti. La celebre applicazione di messaggistica in questi ultimi minuti ha smesso di funzionare. Molti utenti hanno cominciato a segnalare in Rete i disservizi emersi: è impossibile inviare e ricevere messaggi. Questo sarà sicuramente l'ultimo malfunzionamento di WhatsApp per quest'anno, visto che siamo a poche ore da Capodanno. Così si sta chiudendo un anno che si è rivelato molto difficile per l'applicazione di proprietà di Facebook, visto che il 2017 è stato forse l'anno in cui sono stati registrati i maggiori disservizi. Per ora comunque non è stato reso noto il motivo per il quale WhatsApp è down, ma gli utenti stanno già approfittando degli altri social network per manifestare il loro malcontento. Sono già tantissimi i messaggi sui canali social più famosi come Facebook e Twitter. Sarà allora importante capire quando WhatsApp tornerà a funzionare, anche perché in tantissimi usano questo strumento in queste ore per fare gli auguri di felice anno nuovo ad amici e parenti.

WHATSAPP DOWN: MALFUNZIONAMENTI IN TUTTO IL MONDO

WhatsApp down a Capodanno: oggi 31 dicembre 2017 l'applicazione di messaggistica più famosa al mondo non funziona. Le prime segnalazioni sono emerse dopo le 19.40 circa: da questo momento in poi non è stato più possibile inviare o ricevere messaggi, né file multimediali. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali al riguardo, di certo c'è che milioni di persone intente a scambiarsi gli auguri di Capodanno hanno dovuto smettere di farlo. E forse potrebbe essere proprio questa la causa dei problemi: il crollo dei server a causa di un utilizzo smodato. Intanto l'hashtag #WhatsAppDown sta già rimbalzando sui social network. Per il momento l’app ancora non funziona, quindi vi terremo aggiornati. Nel frattempo possiamo consigliarvi delle alternative: da Telegram, che farà sicuramente boom di iscrizioni in queste ultime ore dell'anno, ai social network tradizionali, come Facebook e Twitter. Ma potreste anche tornare ai "vecchi" messaggi di auguri...

