Carlotta Rossignoli, chi è la studentessa più brava d'Italia: diplomata al classico in quattro anni con lode. La sua storia a La Vita in Diretta, dove ha parlato anche dei suoi piani futuri

04 dicembre 2017 Silvana Palazzo

La studentessa più brava d'Italia è Carlotta Rossignoli: sua la maturità dei record, visto che l'ha ottenuta dopo soli quattro anni di liceo classico, e con 100 e lode. Tra le eccellenze più eccellenti del Paese c'è anche la 18enne veronese, che ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il premio Alfiere del Lavoro. A La Vita in Diretta ha raccontato la sua storia e i sacrifici che ha dovuto fare per riuscire a diplomarsi con un anno di anticipo rispetto ai coetanei: “Sono sempre stata mossa da una forte passione per lo studio, ma è legata anche ai professori eccellenti che ho avuto. Li porto nel cuore: mi hanno sempre aiutata nella formazione e mi hanno supportata moralmente. Sono stati loro a farmi appassionare ulteriormente alle materie. Serve tanto impegno, studiare non è facile”. A Raiuno hanno parlato anche i suoi genitori, che l'hanno supportata nel percorso: “È stato un cammino difficile, siamo stati coinvolti anche noi genitori e abbiamo dovuto affrontare tante tensioni, ma l'abbiamo sempre sostenuta”, ha raccontato la mamma.

Carlotta Rossignoli dallo studio de La Vita in Diretta ha parlato anche con Luciano Baietti, l'uomo dei record perché a 70 anni vanta ben 15 lauree. “Io ho soltanto da imparare da una persona come lei”, ha affermato la giovane studentessa. Poi ha parlato dei suoi piani futuri: “L'idea è di fare una specializzazione all'estero, ma l'obiettivo è tornare nella mia amata Italia. Sono legata al mio Paese, restare a lungo via non è nei miei piani”, ha assicurato Carlotta. La ragazza comunque non rispecchia affatto lo stereotipo della “secchiona”, visto che ha un passato e un presente di modella e co-conduttrice tv per le trasmissioni calcistiche di Telenuovo. Ma qual è il segreto di questa ragazza? “Mi concentro quando faccio una cosa cerco di farla al meglio e penso solo a quanto sto facendo - ha raccontato al Corriere del Veneto -. Finita scuola andavo in palestra a sfogarmi, ma quando mi mettevo a studiare la concentrazione era tutta sui libri: cellulare spento e in un'altra stanza”.

