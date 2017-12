INCIDENTE STRADALE/ Piacenza scontro tra due auto: muore donna 74enne (oggi, 4 dicembre 2017)

Incidente stradale, 4 dicembre 2017: tragico impatto tra due auto in provincia di Piacenza, muore una donna. Scontro tra due vetture anche in provincia di Cosenza: 7 feriti.

04 dicembre 2017 Emanuela Longo

Incidente stradale (da Pixabay)

Un tragico incidente stradale si è registrato nel pomeriggio di ieri, in provincia di Piacenza nell'ambito del quale sono rimaste coinvolte due vetture. Uno schianto tremendo, stando alle dinamiche rese note dall'agenzia di stampa Ansa, e nel quale ad avere la peggio sarebbe stata una donna di 74 anni. Dalle prime informazioni è emerso che il sinistro si sarebbe consumato all'incrocio tra la strada statale 45 e la provinciale di Podenzano. La 74enne si trovava a bordo di una Fiat Punto guidata dal marito la quale si sarebbe schiantata nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17.00 contro un'altra auto. L'anziana è stata estratta viva dall'abitacolo ma dopo poco l'arrivo dei soccorsi che l'avevano presa prontamente in cura è poi deceduta. Nel medesimo incidente sarebbero state coinvolte in tutto altre tre persone, ma nessuna di loro risulta essere fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 sono giunti anche gli uomini dei Carabinieri che si sono occupati dell'esecuzione di tutti gli accertamenti in merito alle dinamiche ancora poco chiare e delle eventuali responsabilità.

GUARDIA PIEMONTESE, SCONTRO TRA AUTO: 7 FERITI TRA CUI BAMBINI

Altrettanto tragico, sebbene non mortale, un altro incidente stradale avvenuto sempre nella giornata di domenica sulla strada statale 18 all'altezza di Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza. Anche in questo caso si è assistito ad un drammatico scontro tra due vetture, una BMW ed una Nissan, sebbene le dinamiche dell'impatto appaiano ancora poco chiare. Lo scontro è avvenuto nei pressi delle gallerie tra la vecchia e la nuova arteria con un bilancio molto grave: 7 i feriti, tra cui anche alcuni bambini. A riportarlo è il portale Secondopianonews.it che spiega come dopo l'incidente tutti i feriti siano stati trasportati nel vicino ospedale di Cetrato. In seguito al sinistro il tratto di SS 18 Tirrena Inferiore, all'altezza del km 304 è stato temporaneamente chiuso per permettere tutte le opportune operazioni di sgombero. Oltre all'Anas sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia stradale per la rimozione dei mezzi e tutti gli accertamenti del caso. In riferimento ai feriti, invece, solo due persone sarebbero state trasportate in codice rosso, mentre le altre non sarebbero in gravi condizioni.

