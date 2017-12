Joe Bastianich & Nadia Toffa/ "E' solo un'amica strettissima, lei è già fidanzata..."

Joe Bastianich & Nadia Toffa, il noto ristoratore parla delle condizioni della nota Iena, colpita da un malore nella giornata di sabato: stato di salute, relazione e non solo

Joe Bastianich & Nadia Toffa, il noto ristoratore ha parlato delle condizioni della nota Iena, colpita sabato 2 dicembre 2017 da un malore. Si è vociferato negli ultimi giorni di una loro relazione: di questo e di molto altro il protagonista di Masterchef ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera. Prima, però, il punto della situazione sulle condizioni di Nadia Toffa: "Sta meglio? Sì, meno male, sono molto contento. Ho subito cercato di informarmi sulle sue condizioni di salute perché quando ho saputo del malore, sabato pomeriggio, appena atterrato all’aeroporto New York, mi sono preoccupato. Per me Nadia è un’amica strettissima". Continua Joe Bastianich, parlando delle voci su una loro relazione: "Assolutamente no, le foto che avete visto sono state mal interpretate, anzi erano proprio sbagliate: Nadia è fidanzata, ha già un compagno. Noi siamo solo buoni amici, ci siamo conosciuti anni fa durante un suo programma televisivo e siamo rimasti in contatto. Ma niente di più, come aveva già raccontato la stessa Nadia".

JOE BASTIANICH SU NADIA TOFFA: “MAGARI CUCINERO’ PER LEI”

Dopo aver commentato i numerosi messaggi di stima sui social per la Iena, Joe Bastianich ha sottolineato che sentirà Nadia Toffa appena possibile: "Appena riuscirò sì, adesso però mi aspettano sette ore di volo per Los Angeles. Ma ho telefonato ad alcuni amici in Italia per informarmi e al primo momento utile la chiamerò". Chiamate ma anche visite, probabilmente: "Io faccio la spola tra Italia e Stati Uniti, dove vivono i miei tre figli, ma sì appena possibile ci organizzeremo. E magari cucinerò per lei". L'importante è che Nadia Toffa si riprenda il prima possibile, tornando in televisione alla conduzione de Le Iene e con i suoi servizi amati dai telespettatori, tra la vicinanza dei suoi fans e i suoi amici più cari. Infatti, il creatore delle Iene Davide Parenti ha dedicati la puntata di ieri sera, 3 dicembre 2017, della trasmissione a lei, a testimonianza della stima nei suoi confronti. Joe Bastianich & Nadia Toffa, nessuna relazione ma una grande e forte amicizia, con un recupero che potrebbe passare anche dai fornelli...

