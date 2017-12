Operata la mamma di Andrea Pinna/ 'Panina', la lotta contro il cancro: "Ha retto il colpo"

Operata la madre di Andrea Pinna, vincitore insieme a Roberto Bertolini della quarta edizione di Pechino Express: le condizioni di 'Panina', in lotta contro il cancro

Operata la madre di Andrea Pinna (Facebook)

Operata la madre di Andrea Pinna, vincitore insieme a Roberto Bertolini della quarta edizione di Pechino Express. 'Panina', come definita dal noto blogger, si è sottoposta oggi ad un intervento per la rimozione di un tumore, come segnalato dallo stesso Pinna tramite il proprio profilo Facebook: "Domani Panina affronterà l'intervento che le toglierà (speriamo definitivamente) quel maledetto male noto come il mio segno zodiacale, cancro. Quindi, qualunque sia la vostra religione, vi chiedo di fare una preghierina per lei". Come sempre, non manca il tocco di ironia classico di Andrea Pinna, che continua: "Se invece siete atei come me, pregate chi vi pare: io mi sono rivolto ad Elizabeth Taylor, che ha donato milioni e milioni di dollari alla ricerca contro l'Aids e quindi, nonostante gli infiniti matrimoni e parure di smeraldi - conclude il blogger - non è che fosse proprio una superficialotta". L'intervento è stato sostenuto oggi e lo stesso Andrea Pinna ha aggiornato i suoi fans e conoscenti sulle condizioni della madre.

ANDREA PINNA: “HA RETTO ALLA GRANDISSIMA!”

Andrea Pinna, insieme a Roberto Bertolini, è stato tra i protagonisti indiscussi della quarta edizione di Pechino Express, adventure game condotto da Costantino della Gherardesca e in onda su Rai Due. Pochi minuti fa, sempre tramite il suo profilo ufficiale di Facebook, il blogger ha riportato le ultime sulle condizioni della madre, sottopostasi all’intervento chirurgico per la rimozione del tumore:"Panina sta bene. È uscita dalla sala operatoria poco più di un'ora fa, pallida come Tilda Swinton. Ora sta riprendendo colore ed è assolutamente cosciente”. Buone notizie, dunque, con Andrea Pinna che sottolinea: “Ha un po' di dolori, come è normale che sia, ma ha retto il colpo come pensavamo: alla grandissima”. Un ringraziamento a chi gli è stato vicino in queste ore difficili, a partire dai suoi fans: “Grazie a tutti coloro che hanno fatto la preghierina per lei e grazie pure ad Elizabeth Taylor che non mi delude mai, neanche da lassù", tornando, con la solita ironia, su colei a cui si è appellato in vista dell’operazione delicata.

