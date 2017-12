SANTA BARBARA/ Santo del giorno, il 4 dicembre si celebra la patrona dei Vigili del fuoco

Il 4 dicembre si celebra Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco. Non si sanno molti elementi certi della sua vita, ma è molto venerata già dal Medioevo

Santo del giorno: Santa Barbara

LA STORIA DI SANTA BARBARA

Il 4 dicembre viene celebrata Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco. Dovrebbe essere vissuta nel corso del III secolo, ma riguardo la sua vita persistono numerosi dubbi e gli storici hanno tramandato versioni ben differenti tra loro. Non si sa quando e dove sia vissuta. Si dice che sia proveniente dalla Nicomedia o dall'Antiochia, o nell'attuale Grecia, o persino in Toscana. Molto probabilmente, Barbara era figlia del pagano Dioscoro, molto ossessivo nei confronti della sua bellezza. Lui decise di segregarla all'interno di una torre, al fine di fare in modo che ogni minaccia proveniente dai suoi pretendenti venisse istantaneamente respinta. Tuttavia, l'aspirazione di Barbara era dedicare tutta la sua vita a Dio e alla fede cristiana. Non a caso, secondo alcune versioni, scelse di aggiungere una nuova finestra alla sua torre, dedicata alla Santissima Trinità, e si battezzò da sola immergendosi in una piscina.

Dioscoro si arrabbiò molto quando scoprì della fede di sua figlia e cercò di ucciderla, ma lei riuscì miracolosamente a scappare. Uno dei numerosi testi dedicati all'argomento parlò addirittura della sua capacità di volare che le consentì una clamorosa fuga, con l'evento avvistato da due pastori. Ipotesi piuttosto miracolose o fantasiose, come ad esempio la trasformazione di un pastore traditore in pietra da parte della stessa Barbara. Quest'ultima, dopo essere stata di nuovo catturata e segregata dal dispotico padre, fu torturata e ferita con una lunga serie di percosse. Vari studiosi hanno parlato della cura delle sue profonde ferite da parte di Gesù Cristo. Il suo supplizio proseguì col taglio dei seni e l'umiliazione di camminare nuda per strada, tornando poi a casa senza alcun segno di sofferenza fisica. Dioscoro scelse così di decapitarla sulla vetta di una montagna insieme a Giuliana, un'altra adepta della religione cristiana. Secondo altre varianti, lo stesso fu poi centrato da un fulmine giù dal monte stesso per ripercussione divina.

Santa Barbara è la Santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c'è alcuna via di scampo. È stata eletta, infatti, patrona dei Vigili del Fuoco, in quanto protettrice di coloro che si trovano "in pericolo di morte improvvisa". Inoltre, si dice che riuscì a uscire viva dalla fiamme di un incendio sprigionatosi nella prigione dove era rinchiusa.

Fu venerata a partire dal VII secolo in Egitto, a Roma, in Oriente, in tutta Italia. Le sue reliquie furono condotte a Costantinopoli e poi a Kiev, in Ucraina. Secondo un altro punto di vista, i suoi resti sarebbero stati trasferiti a Venezia. Di sicuro, oggi si trovano nella chiesa di San Martino di Burano.

ALTRI SANTI DEL 4 DICEMBRE

Il 4 dicembre è anche il giorno dedicato alla commemorazione del vescovo Sant'Annone di Colonia, del vescovo di Parma San Bernardo degli Uberti, del sacerdote San Giovanni Calabria, di San Melezio di Sebastopoli, dell'abate San Sigiranno e dell'eremita San Sola.

