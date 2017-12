Tangenziale Est chiusa/ Roma, viabilità in tilt: “ci sono i lavori”

Tangenziale Roma Est chiusa, in corso i lavori di messa in sicurezza: traffico in tilt da Prenestina a San Giovanni, in tutto il quadrante, le ultime sulla viabilità

Tangenziale Roma Est chiusa (Pixabay)

Tangenziale Roma Est chiusa, traffico in Tilt. Da ieri mattina, 3 dicembre 2017, la tangenziale est della Capitale, tra gli accessi di viale Castrense (San Giovanni), via Acireale (Piazza Lodi) e largo De' Lapi (via Prenestina) in direzione dello Stadio Olimpico, è stata chiusa per dei lavori urgenti di messa in sicurezza, come sottolinea Roma Today. Il motivo dei lavori di rimessa in sicurezza e della conseguente chiusura è legato alla stabilità di un guardrail, danneggiato da un incidente. Già nella giornata di ieri le forze di Polizia hanno predisposto pattuglie per agevolare il traffico veicolare. I lavori non sono stati terminati nella giornata di ieri ed anche oggi hanno avuto luogo diversi problemi legati alla viabilità, come da pronostico: Roma paralizzata, con code verificatesi già a partire dalle ore 7,00 in zona San Giovanni, sulla Prenestina, a Porta Maggiore e in tutte le strade che convergono sulla tangenziale.

TANGENZIALE ROMA EST CHIUSA

Nel corso della giornata si sono verificati diversi problemi, con il traffico in tilt in diverse zone della capitale: in particolare, come sottolinea Roma Today, pesanti ripercussioni per il traffico proveniente da Tuscolana e dlla Colombo, con le auto messe in colonna e il traffico regolato dagli ausiliari preposti. E’ stato attivato un dispiegamento di forze straordinario per la polizia locale, che ha predisposto le proprie pattuglie per agevolare più possibile il traffico veicolare. L’accesso alla Tangenziale è possibile a partire dalla corrispondenza con I.go Passamonti (scalo S. Lorenzo), da cui sarà poi possibile proseguire con regolarità verso l’intersezione con l’A24/Stadio Olimpico. Viabilità in tilt, come dicevamo, con caos sin dalla Prenestina e con strade congestionate a Porta Maggiore: i vigili sono al lavoro da ore ormai per impedire il blocco dell’anello, facendo fluire il traffico in maniera regolare e veloce. Il traffico dalla zona Colombo, tra le più caotiche, diretto verso Roma Nord viene deviato su via Nola e Porta Maggiore.

© Riproduzione Riservata.