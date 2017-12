Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: Rieti, sisma M 4.0 ad Amatrice (ore 9.50, 4 dicembre 2017)

Terremoto oggi, ultime scosse INGV del 4 dicembre 2017: Amatrice, sisma M 4.0 in provincia di Rieti, avvertito anche a Roma. Dati in tempo reale e danni registrati

04 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Terremoto oggi ad Amatrice (LaPresse)

Un fortissimo terremoto ha colpito questa notte, alle ore 00.34, la consueta area attorno a Rieti, Macerata, Perugia, Ascoli Piceno e L’Aquila (ma è stato avvertito anche a Roma): dopo ancora 12 mesi è ancora Amatrice a subire un brusco risveglio nella notte, per fortuna senza conseguenze particolari ma con un nettissimo avvertimento di forti vibrazioni sotto il terreno a livello molto superficiale (meno di 10 km di profondità). In un primo momento magnitudo registrata da INGV a 4.2, rivisto poi a M 4.0 sulla scala Richter, il terremoto di Amatrice ha fatto di nuovo spaventare nel cuore della notte tutta la popolazione dell’area più colpita a livello sismico del 2016 e anche nel 2017. Guardando i dati prodotti dal centro nazionale INGV, l’ipocentro ufficiale è stato individuato a circa 8 km sotto il livello del terreno: in quanto ad epicentro invece, il sisma è stato individuato, pur senza danni causati per fortuna, attorno ai comuni di Amatrice, Campotosto, Accumoli, Capitignano, Cittareale, Montereale, Cortino, Crognaleto, Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Rocca Santa Maria, Valle Castellana, Fano Adriano. Tra le scosse di assestamento avvenute in seguito, le più significative (ma tutti minori per fortuna del M 4.0 della mezzanotte) alle ore 2.41 (M 2.2 Richter) e alle 8.04 di questa mattina.

SISMA AVVERTITO ANCHE A ROMA

Il Reatino ma anche larga parte della provincia di Roma ha avvertito il terremoto molto forte di questa notte, con per fortuna quasi nessun danno se non una grandissima paura generata nella popolazione che ha rivissuto i traumi di qualche mese fa. In particolare, il terremoto è stato sentito soprattutto dalle famiglie che alloggiano nelle Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) allestite negli scorsi mesi nei comuni più colpiti dal terremoto del 2016. Al sisma di magnitudo 4.0 (inizialmente stimato dall'Ingv 4.2) sono seguite 15 repliche, che sono state localizzate tra le province di Rieti, Ascoli Piceno, L'Aquila, Perugia e Macerata. Anche a Roma intanto sono state avvertite le vibrazioni del sisma delle 00.34, specialmente ai piani alti degli edifici della zona nord nella Capitale: ma per fortuna anche qui non si sono danni da registrare se non una netta e consolidata paura per un fenomeno, quello sismico, che sembra non avere mai fine.

© Riproduzione Riservata.