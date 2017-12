Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 5 dicembre: i numeri vincenti! Video (conc 145/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 5 dicembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.145/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Si apre la settimana di concorsi in compagnia di Lotto, Superenalotto e 10eLotto e di tutti i premi pronti a regalare la loro fortuna a tutti gli appassionati dei giochi numerici. Le vincite sono sempre più generose, grazie a diverse estrazioni in cui si sono sfiorate le vette più alte di tutto l'anno. Un dato visibile anche nelle statistiche della scorsa estrazione del Lotto, in cui ha primeggiato un fortunello di Napoli con ben 124.500 euro, grazie a quattro numeri giocati sulla ruota partenopea. Ha superato invece i 50 mila euro in premio un appassionato della provincia di Latina, di Aprilia, che è riuscito a realizzare una vincita sulla ruota di Palermo. Il terzo posto sul podio spetta invece ad un giocatore di Patrica, in provincia di Frosinone, che con una giocata sulla ruota di Cagliari è riuscito a portarsi a casa oltre 27 mila euro. In totale, sia il Lotto che il 10eLotto hanno distribuito premi per 44,2 milioni di euro solo nell'ultimo appuntamento, contro i 4,6 miliardi registrati dall'inizio di quest'anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ritornerà nelle case di tutti gli italiani questa sera, in occasione del nuovo concorso. Gli appassionati non si vorranno di certo perdere l'appuntamento con il più antico dei giochi Sisal, soprattutto perché con l'avvicinarsi delle feste natalizie si vorrebbe vivere un momento di grande fortuna e magari acquistare anche qualche regalo particolare ai propri cari. I più previdenti hanno già conservato in un cassetto speciale la loro schedina, pronti a sfoggiarla questa sera durante la nuova estrazione, ma altri ancora devono individuare i numeri da giocare. Per risolvere questo problema, la nostra Rubrica ha chiesto l'aiuto della smorfia napoletana e le ha proposto una nuova notizia tutta da analizzare. Si parla di furti e ricompense: un ristorante della Georgia ha voluto incentivare a parlare chiunque possieda informazioni su chi ha rubato il furgone rubato alla società, offrendo in cambio un anno di cene e pranzi gratis. Sembra infatti che il tutto sia avvenuto nel parcheggio del locale e che qualcuno potrebbe aver visto il criminale in questione. Una persona si è fatta avanti indicando il colpevole, permettendo alle autorità di procedere con l'arresto. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il furto, 63, il furgone, 38, il pranzo, 89, il ristorante, 36, e la ricompensa, 1. Come Numero Oro suggeriamo invece il ladro, 66.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Sempre più generoso il Jackpot del SuperEnalotto, che nel concorso di questa sera metterà in palio 67,6 milioni di euro per il fortunello che si aggiudicherà il montepremi. Rimane ovviamente ancora incerto il destino della vincita più alta dell'estrazione, a cui si aggiungono anche le quote minori. L'ultimo appuntamento con il gioco Sisal ha comportato un ribasso di tutti i premi presentati sul tavolo verde, anche se in linea con il concorso precedente. Il 5 ha infatti superato di poco la soglia dei 30 mila euro, regalati a sette fortunelli, mentre tre giocatori hanno centrato il premio del 4+, per un valore che sfiora i 19 mila euro. Rimane stabile, ma sempre su vette ridimensionate, il premio del 3+: sonos tati 152 i giocatori a centrare la vincita da 1.750 euro. Scende invece il 4, con un premio di 188.75 euro destinato a 1.136 vincitori, mentre il premio da 17,50 euro abbinato al 3 è stato regalato a 36.967 vincitori. Si chiude ancora una volta con il 2, che mette sul piatto un premio di cinque euro tondi, destinato a 490.988 appassionati. Un premio che affianca ancora una volta il corrispondente SuperStar, lo 0+, che ha donato i suoi 5 euro a 21.765 giocatori. Sono stati invece 10.699 vincitori a conquistare i 10 euro dell'1+ e infine 1.820 giocatori a realizzare i 100 euro messi in palio dal 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

E' arrivato il momento più atteso da giocatori del SuperEnalotto e da chi sogna di conquistare il Jackpot. Il concorso di questa sera potrebbe infatti permettere a qualche appassionato di oltrepassare la soglia della vittoria e raggiungere il traguardo finale. Il montepremi è sempre più succoso a causa delle numerose assenze e diventano sempre di più i giocatori che sognano di poter mettere le mani su un bottino così cospicuo. Si parla però anche di come sfruttare al meglio la nostra vincita, un progetto reso possibile grazie alle numerose iniziative promosse su KickStarter. Oggi parliamo di Midnight Sun XII, l'automobile del futuro realizzata dall'Università di Waterloo. Si tratta infatti di un mezzo alimentato interamente ad energia solare e il dodicesimo modello realizzato fin dal debutto del primo prototipo. Efficiente, pratica, aerodinamica e del tutto green, Midnight Sun XII sarà fra le automobili presenti alla 2018 American Solar Challenge, una competizione internazionale che si concentra sulle sole auto alimentate dal sole. 29 giorni di tempo per partecipare all'asta e raggiungere il goal da oltre 6.600 euro: i numeri vincenti invece arrivano fra pochissimo. Rimanete con noi!

