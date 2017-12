NADIA TOFFA/ Ultime notizie, Gabriella Mereu: “radiata da medico per colpa sua, ma se ora ha bisogno la curo…”

Nadia Toffa, ultime notizie: offese e complotti sul malore, ma Gabriella Mereu si offre di “aiutarla”. Gli aggiornamenti sull'inviata delle Iene e sulle sue condizioni di salute

05 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Nadia Toffa, ultime notizie

Nadia Toffa sta meglio e questa è una delle poche cose che sappiamo dopo il suo malore. Non sono emersi dettagli il merito alla natura del problema che ha avuto, del resto stanno proseguendo gli accertamenti clinici per approfondire quanto accaduto all'inviato delle Iene. Il silenzio ha prodotto la diffusione di teorie complottistiche: qualcuno ritiene addirittura strano l'improvviso malore della giornalista. A colpire alcuni internauti sono le coincidenze, come quello delle unghie ancora smaltate. Altri evidenziano che nell'unica foto pubblicata non si vedano tubicine, aghi e rondini, ma solo quel particolare. L'ipotesi che si tratti di uno smalto semipermanente non li ha sfiorati. Nel frattempo ha detto la sua anche Gabriella Mereu, l'ex dottoressa duramente attaccata da Nadia Toffa con i suoi servizi. La Mereu sostiene che la Iena abbia previsto il suo malore scrivendo in un vecchio post su Facebook di “bugie che danneggiano chi le dice” e che quindi sapeva di stare male. Poi - come riportato da Next Quotidiano - si è resa disponibile per un consulto, cogliendo l'occasione per mostrare gratitudine nei confronti della Iena per averla liberata da un fardello che minacciava la sua salute, cioè il titolo di medico e l'iscrizione all'albo.

NADIA TOFFA, ANCHE CATTIVERIE PER L'INVIATA DELLE IENE

Non solo solidarietà e affetto, ma anche insulti e offese per Nadia Toffa. Questa è l'altra faccia della medaglia dei social. L'inviata delle Iene, vittima di un grave malore, è stata a sua insaputa travolta da un fiume di odio su Facebook e Twitter. Ironia fuori luogo, commenti choc e battute idiote sono state rivolte alla giornalista bresciana. In alcuni casi le è stata augurata anche la morte. Alcuni dei controversi servizi che ha realizzato per le Iene sono al centro dei messaggi di chi ha sentito il bisogno di offenderla in un momento tanto delicato. “Non sarà stato per un gioco erotico?”, “Pippare troppo fa male” e “Speriamo che quella merda di Nadia Toffa crepi” sono solo alcuni dei tanti esempi di protagonismo da parte dei cinici haters. Purtroppo non c'è solo questo: c'è chi per cinque minuti di triste popolarità ha creato su Facebook pagine del tipo “Rip Nadia Toffa” e “Addio Nadia Toffa”. Queste pagine, insieme ai tanti post odiosi, sono stati segnalati da tanti utenti indignati.

© Riproduzione Riservata.