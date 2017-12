TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Puglia, sisma M 1.9 in provincia di Foggia (ore 10, 5 dicembre 2017)

Terremoto oggi, 5 dicembre 2017: una scossa di magnitudo 1.9 sulla scala Richter si è verificata in provincia di Foggia. Lieve scossa anche nel Centro Italia (dati INGV in tempo reale)

Terremoto oggi, ultime notizie (foto da Pixabay)

Giornata momentaneamente tranquilla, dal punto di vista dei terremoti in Italia, quella di oggi, martedì 5 dicembre 2017. Finora la scossa più intensa registrata dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) è quella di magnitudo 1.9 sulla scala Richter verificatasi in provincia di Foggia alle ore 6:54 di questa mattina. Il sisma in questione ha visto il suo epicentro nel punto di coordinate geografiche 41.75 di latitudine e 15.84 di longitudine, con ipocentro localizzato ad una profondità di 18 km nel sottosuolo. Questo l'elenco completo dei centri abitati situati nel raggio di 20 km dall'origine del terremoto: Cagnano Varano (FG), San Giovanni Rotondo (FG), Carpino (FG), Monte Sant'Angelo (FG), Manfredonia (FG), San Marco in Lamis (FG), Ischitella (FG), Mattinata (FG), Vico del Gargano (FG) e Rodi Garganico (FG).

LIEVE SCOSSA A RIETI

Dopo la scossa di M 4.0 che ieri notte ha visto il proprio epicentro, è tutto il Centro Italia a temere nuove scosse d'impatto simile a quelle che nei scorsi mesi hanno devastato un'ampio settore del Paese. L'ultima scossa in ordine di tempo di una certa rilevanza è quella registrata dalle apparecchiature della sala sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 6:36 ad Accumoli, in provincia di Rieti. Il movimento tellurico ha raggiunto una magnitudo pari al grado 1.6 sulla scala Richter, con epicentro collocato nel punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 42.73 e longitudine 13.16. L'ipocentro è stato individuato ad una profondità nel sottosuolo di 10 km. L'elenco dei comuni situati nel raggio di 20 km dall'origine del terremoto è il seguente: Accumoli (RI), Norcia (PG), Cascia (PG), Cittareale (RI), Arquata del Tronto (AP), Amatrice (RI), Poggiodomo (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Monteleone di Spoleto (PG), Montegallo (AP) e Preci (PG).

