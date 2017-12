ACEA SI RINNOVA/ Grandi novità in ambito idrico ed elettrico per il quinquennio 2018-2022

Acea si rinnova, per il quinquennio 2018-2022 sono previsti grandi miglioramenti da un punto di vsta idrico, elettrico e ambientale. Si penserà anche al gas naturale.

06 dicembre 2017 Francesco Agostini

Acea, al via diversi cambiamenti (web)

Acea ha preannunciato grandi novità per il quinquennio 2018-2022 in ambito idrico, elettrico e commerciale. Tutti ricorderanno che l'anno scorso, in pieno periodo di siccità estiva, la Capitale era stata costretta ad attingere gran parte della propria acqua dal vicino Lago di Bracciano. Una decisione estrema dovuta in gran parte al fatto che le tubature della Capitale perdevano acqua a causa degli inevitabili segni del tempo. In virtù di quelle aspre polemiche e della figuraccia fatta a livello nazionale e internazionale, Acea ha deciso di preparare un solido piano per il prossimo quinquennio e di rinnovarsi profondamente. Il primo punto della lunga lista è stato, neanche a farlo apposta, l'impianto idrico, considerato sotto molti punti di vista ampiamente revisionabile. Proprio per questo Acea, come ha fatto sapere il sito internet Adnkronos.com, ha deciso di rimodellare completamente circa 800 chilometri di impianti idrici e fognari. L'obiettivo di questo rifacimento è far scendere il livello delle perdite di almeno il 15% rispetto a quanto avveniva nel 2018. Obiettivo ambizioso, certo, ma anche strettamente necessario.

MIGLIORAMENTI ELETTRICI

Ad essere profondamente rinnovate non saranno solo le tubature dell'Acea ma anche l'intero sistema elettrico con un piano altrettanto ambizioso. Acea, infatti, ha deciso di aumentare le resilienza di tutte le infrastrutture potenziando, di fatto, l'intera rete elettrica e dando vita a quella che è stata chiamata informalmente la 'Smart City', ossia una città 'intelligente' da ogni punto di vista, sia elettrico che idrico. Anche in questo punto sarà reso necessario il rifacimento completo di circa 2.500 km di rete relativa alla bassa tensione. L'obiettivo dichiarato da Acea sarà quello di aumentare la resilienza della rete elettrica e di portare i contatori presenti nelle unità abitative da 3kw a 6kw. Oltre a questi due punti ambiziosi presenti nel quinquennio 2018-2022 Acea ha intenzione anche di ampliare il suo raggio d'azione. Nei primi tre anni, infatti, si penserà anche all'acquisizione del gas naturale per cui si è in trattativa già da adesso. E' chiaro che Acea sta adottando un piano serio per potersi riprendere gran parte della reputazione persa l'anno scorso e per dare ai cittadini più certezze per ciò che concerne l'energia elettrica e quella idrica, due punti fondamentali della vita di tutti i giorni.

© Riproduzione Riservata.