ARTIGIANO IN FIERA 2017/ Video, dal fado all’Iran fino al miglior cibo italiano: ecco lo spettacolo del mondo

Artigiano in Fiera 2017, video: ultime notizie, eventi e novità della 22esima edizione a Milano-Rho Fiera. Dal fado all'Iran fino ai 25 ristoranti italiani, il meglio fino al 10 dicembre

06 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Artigiano in Fiera 2017 (LaPresse)

L’Artigiano in Fiera a Milano è uno spettacolo che ogni anno riporta in una dimensione unica gli occhi, le luci e i sapori del mondo: per una settimana è possibile godere di questo spettacolo unico nel panorama fieristico, e non solo per il gusto del cibo mondiale praticamente rappresentato in ogni suo Paese. In questa 22esima edizione dell’Artigiano in Fiera - ricordiamo che lo show dura fino al 10 dicembre 2017, ogni giorno dalle 10 alle 22.30 - è l’Iran il Paese d’onore ospitato e sottolineato da tanti eventi e da uno spazio espositivo particolarmente curato. «È un'amicizia che abbiamo da tempo, l'Iran da noi è presente da 9 anni e il primo artigiano iraniano è dal 1999. E' una collaborazione lunga che abbiamo voluto anche nei periodi dell'embargo perché abbiamo sempre creduto che questa fiera è l'occasione di rapporto con i popoli, le differenze, le tradizioni e le culture di tutto il mondo», spiega all’Adnkronos il presidente di Gestione Fiere, Antonio Intiglietta. Dall’Iran al Portogallo, non solo perché ai prossimi Mondiali saranno nello stesso girone di ferro (c’è anche la Spagna, ndr): qui il calcio non c’entra, si tratta dello spettacolo possibile in vista per i tanti visitatori che passano da quei pannelli. Dolci note, bella presenza e spettacolo di canto: il fado, tipico suono lusitano, vi attende ogni sera all’Artigiano in Fiera all’interno del villaggio Europa. Ecco qui un possibile “assaggio” di quello che potreste incontrare e ascoltare, ne vale la pena!

I 25 RISTORANTI ITALIANI

Ma come da sempre è stato, l’Artigiano in Fiera non è solo canto, tessuti, prodotti tipici ma è soprattuto tanto, tanto buon cibo. E su questo, non ce ne vogliano i Paesi esteri, ma l’Italia la fa da padrone con un’offerta praticamente perfetta e molto peculiare da ogni singola regione del nostro Bel Paese. Sono in tutto 25 i ristoranti presenti anche a questa edizione della fiera dell’artigianato: si va dall’Accademia del Pizzocchero al Romagnolo, dal Toscano “La bettola del Buttero”, fino a quello siciliano. Ma sono presenti anche le Langhe e il Friuli Venezia Giulia, o l’officina della birra e la Tavernetta Umbra “Il ghiottone” per i più “centristi”. Un’osteria tipica trentina e poi di contro l’Hostaria pugliese, poi il ritorno al nord con il ristorante sudtirolese e poi di nuovo giù a ovest verso la Sardegna “Pappa&Buffa”. Bella La locanda di Genova e le Valli Lombarde, non male anche quello marchigiano da Senigallia l’osteria dell’altopiano veneto. Poi ovviamente il tris di meraviglie: Piazza dei Sapori Capmani, Sfrizi e Gusti Siciliani e Sapori di Puglia, con il sud all’ennesima potenza. Chiudiamo con le piazze dei sapori del Lazio, della Calabria, dell’Abruzzo, del Piemonte e ancora con la Liguria. Insomma, se avete fame, sapete da dove passare…

© Riproduzione Riservata.